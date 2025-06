Gwiazda zgubiła ZĘBY w trakcie koncertu! Takiej wtopy dawno nie było. Zobacz, jak zareagowała!

LeAnn Rimes, amerykańska wokalistka, zaliczyła sceniczne faux pas, które mogłoby złamać niejedną gwiazdę. W trakcie energetycznego wykonania hitu „One Way Ticket” publiczność była świadkiem… upadku. Nie artystki – ale jej uzębienia!

Zębowy problem LeeAnn Rimes. Wszytko wydarzyło się na scenie

W jednej chwili śpiewała, w drugiej – przedni mostek dentystyczny postanowił opuścić koncert. LeAnn przerwała występ i rzuciła przez mikrofon dramatyczne „Hold on!” (ang. poczekajcie), po czym zbiegła ze sceny. Kilka sekund później wróciła, dzielna jak bohaterka country-westernu, by kontynuować show – z tylko nieco mniej pewnym uśmiechem.

Jakby tego było mało, podczas wykonywania „Can’t Fight the Moonlight” mostek znów zaczął się buntować. Piosenkarka nie straciła jednak rezonu – trzymała go… palcem. Fani patrzyli z niedowierzaniem, a potem z podziwem. Nie dość, że nie przerwała koncertu, to jeszcze rzucała żartami: „Jeśli coś do was wyleci, oddajcie mi moje zęby!”

Gwiazda podeszła do wpadki z humorem, nazwała ją "epickim doświadczeniem scenicznym"

Całą sytuację LeAnn zrelacjonowała potem na Instagramie. Na filmiku, już na luzie, z uśmiechem (tym razem kompletnym), stwierdziła, że „to było najbardziej epickie doświadczenie sceniczne w jej życiu”. I trudno się nie zgodzić – nie każda gwiazda ma odwagę pokazać się bez frontów i jeszcze śpiewać dalej.

Warto dodać, że artystka od lat zmaga się z problemami dentystycznymi. Przeszła aż 29 operacji, a w 2013 roku nawet pozwała swojego dentystę – choć pozew ostatecznie wycofała. Mimo to nie traci humoru i dystansu do siebie. „Show must go on” – i niech nikt nie ma co do tego wątpliwości.

Fani pokochali ją jeszcze bardziej. W komentarzach królują słowa: „Ikona!”, „LeAnn, jesteś twardsza niż tytanowe implanty!”. Bo czy trzeba mieć zęby, żeby zjeść scenę? Rimes udowodniła, że absolutnie nie. To była wpadka… idealna. Ludzka, zabawna i pełna uroku. I jak się okazuje – czasem lepiej stracić mostek niż fanów. A LeAnn tylko ich zyskała.

