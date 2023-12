Gwiazdka One Day - wyjątkowa akcja Omeny Mensah i Fundacji One Day w Energylandii

Co za wiadomość! Marcin Hakiel znów zostanie ojcem?! Partnerka się wygadała

Magiczny, największy w Polsce, ogród świateł rozbłyśnie 15 grudnia specjalnie dla podopiecznych z 67 placówek. Fundacja ONE DAY już po raz dziewiąty organizuje GWIAZDKĘ dla podopiecznych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych i pieczy zastępczej. Energylandia zaprosiła dzieci po raz drugi. Będą mogły skorzystać ze wszystkich dostępnych w parku atrakcji. W zimowej odsłonie, do karuzeli i rollercoasterów dołączają fantastyczne lodowisko, snowtubing, jarmark bożonarodzeniowy czy warsztaty zdobienia pierników. Dzięki sfinansowaniu akcji przez Konsorcjum Filantropijne, Fundacja One Day mogła zająć się organizacją wydarzenia i zrekrutowała 67 placówek z różnych zakątków Polski. Na miejscu pojawi się Omenaa Mensah, której Konsorcjum Filantropijne jest partnerem charytatywnym wydarzenia.

- Jestem wzruszona nadchodzącym wydarzeniem. Dzięki zaangażowaniu Fundacji ONE DAY i wsparciu Konsorcjum Filantropijnego, dostarczymy niezapomniane chwile radości dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wierzę, że ten dzień pokaże im, że są ważne i wspierane, tworząc niezapomniane wspomnienia - mówi Omenaa Mensah, członkini Konsorcjum Filantropijnego oraz prezeska Omenaa Foundation.

To nie pierwsza współpraca na rzecz wychowanków domów dziecka Omeny Mensah i Fundacji ONE DAY. Przychód z dystrybucji utworu „Całkiem Nowa Bajka” promującego nową wersję kultowego filmu „Akademia Pana Kleksa” trafi do podopiecznych fundacji. Klip z plejadą gwiazd (IGO, Kaśka Sochacka, Mrozu, Artur Rojek, Brodka, Ralph Kaminski, Bedoes 2115, Sokół) i gościnnym udziałem Piotra Fronczewskiego ma już miliony wyświetleń na youtube. Partnerem dobroczynnym „Kleksa” są fundacje – „Omenaa Foundation” i „Rafał Brzoska Foundation”.

Mali i ci więksi goście będą mieli też okazję spotkać się z gwiazdami, które od lat wspierają Gwiazdkę ONE DAY’a. Marysia Sadowska i Magdalena Steczkowska zaproszą do wspólnego kolędowania. Gotowość do zabawy potwierdzili m.in. Grażyna Wolszczak, Karolina Pisarek, Edyta Herbuś, Lidia Popiel, Gosia Andrzejewicz i zwycięzca ostatniej edycji TOP MODEL Dominik Szymański.

W ubiegłym roku akcję GWIAZDKA ONE DAY wsparli m.in.: Ewa Chodakowska, Mateusz Gessler, Marysia Sadowska, Karolina Pisarek, Ida Nowakowska, Grażyna Wolszczak, Barbara Kurdej-Szatan, Marta Żmuda Trzebiatowska, Dawid Woliński, Katarzyna Zielińska, Mateusz Hładki.