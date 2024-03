Gwiazdor "13 posterunku" nie spędzi Wielkanocy z rodziną

Piotr Zelt w 2021 roku opublikował na swoim profilu na Facebooku zdjęcie rzeczniczki Straży Granicznej por. Anny Michalskiej, które podpisał: "Pani 'rzecznik' Straży Granicznej, twarz bestialskich, bandyckich standardów państwa PiS". Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie skierował do Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów akt oskarżenia przeciwko niemu. Proces aktora był niejawny. 11 marca 2024 sąd uznał, że jest niewinny. Wydawać by się mogło, że wszystko, co złe, już za nim. Okazuje się, że nie. Piotr Zelt wyznał, że nie spędzi świąt Wielkiej Nocy z rodziną. Wszyscy postanowili bowiem odpocząć od siebie. - Święta spędzę na nartach, w Alpach, więc szczególnych przygotowań nie ma. Będzie dość symbolicznie, raczej sportowo i aktywnie. Całe życie jeżdżę na nartach, chyba mniej więcej od piątego roku, kiedy byłem małym dzieciakiem i mój ojciec postawił mnie na nartach. Czasami pracuję jako instruktor narciarski i uczę innych jeździć. Jeżdżę też sportowo na tyczkach, więc jest to jedna z moich ogromnych pasji sportowych – mówi agencji Newseria Lifestyle.

Piotr Zelt gorzko wyznaje: "Wszystkim jest na rękę, że ja też pojadę gdzieś daleko"

– Rodzina w tym roku akurat też jest mocno zajęta swoimi sprawami. Jest duża rewolucja, przeprowadzki i inne rzeczy, więc nie mają problemu z tym, że wyjeżdżam, bo właściwie nikt teraz nie ma głowy do tego. Chociaż zwykle w naszej rodzinie święta są celebrowane wspólnie i rzeczywiście jest to okazja do zasiądnięcia przy wspólnym stole, ale w tym roku tego nie będzie i właściwie chyba wszystkim jest na rękę, że ja też pojadę gdzieś daleko – dodał.

Trochę to smutne.

Piotr Zelt w sądzie:

Matylda. Zmiana emisji serialu TVP na Wielkanoc! Matylda odkryje prawdę o spisku Rubina z Witoldem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.