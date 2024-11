Gwiazdor "M jak miłość" dostaje obrzydliwe zdjęcia od mężczyzn! "To mi się nie podoba"

Gwiazdor "M jak miłość" zaczynał w programie "Idol"

Sławek Uniatowski przez dwa lata był ważnym elementem serialu "M jak miłość". Piosenkarz i aktor wcielał się w postać Leszka Krajewskiego. Wcześniej Sławek Uniatowski popularność zyskał przede wszystkim jako muzyk. Jego kariera w wielkim show-biznesie zaczęła się od znakomitego występu w programie "Idol" w 2005 roku. Idąc za ciosem, wokalista w tym samym roku nagrał utwór z Marylą Rodowicz "Będzie to, co musi być". Sławek Uniatowski wywalczył sobie dość mocną pozycję na rynku muzycznym. Prawdziwą sławę zyskał jednak dzięki grze w serialu "M jak miłość" (w latach 2019-2021). Artysta przekonał sie jednak o tym, że sława to nie tylko blaski, lecz także cienie. W podcaście "Piekielnie szczere" opowiedział o tym, że dostaje obrzydliwe zdjęcia od innych mężczyzn!

Sławek Uniatowski dostaje brzydkie zdjęcia od mężczyzn. "To mi się nie podoba"

Co ciekawe, wielu panów jest przekonanych o tym, że Sławek Uniatowski jest gejem. - Najwięcej mam niemoralnych propozycji od mężczyzn, bo dużo facetów myśli, że jestem gejem. Bo dbam o siebie. Nie dostaję specjalnie nagich zdjęć od kobiet, ale dostaję k***y od mężczyzn. To mi się nie podoba, bo to są bardzo brzydkie k***y - wyznał artysta, który sam jest osobą tolerancyjną i - jak mówił - wychowywał się w klubach gejowskich, gdzie wszyscy go lubili.

Mam wielki sentyment do gejów, tych wszystkich przebierańców. Choć tego całego LGBT nie kumam, dla mnie to jest jakieś łapanie atencji na siłę przez ludzi, którzy nie potrafią poradzić sobie z własnym życiem. Ale ja mam dużą wrażliwość i jest mi bardzo miło, jak jakiś gostek mi powie, że mu się podobam. A dlaczego mam mu się nie podobać?

- zaznaczył Sławek Uniatowski, który nie jest pierwszą polska gwiazdą, która otrzymywała obleśne zdjęcia męskich organów płciowych. Swego czasu z tym problemem zmagać musiała się m.in. Ewa Gawryluk.

