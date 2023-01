Ewa Gawryluk niedawno obchodziła swoje 55. urodziny. Znana i lubiana aktorka, której popularność przyniósł przede wszystkim serial "Na Wspólnej", jakiś czas temu, po 22 latach małżeństwa, rozwiodła się z mężem Waldemarem Błaszczykiem. Media spekulowały ostatnio, że być może w życiu aktorki pojawił się ktoś nowy, ale Gawryluk nie skomentowała tych doniesień. Teraz jej najnowszy wpis udowadnia, że nie narzeka na brak zainteresowania ze strony mężczyzn, choć raczej nie o to jej chodziło. Dostała wulgarną propozycję, aż ciarki przechodzą po plecach, gdy czyta się to, co ta osoba do niej wypisywała. Ewa Gawryluk postanowiła nawet pokazać zdjęcie męskiego członka, które otrzymała w wiadomości prywatnej. Jasno skomentowała, jak traktuje takie wynurzenia.

Ewa Gawryluk zasypana zdjęciami członków! Pokazała jednego publicznie. Ostra reakcja!

Ewa Gawryluk nie miała litości wobec natarczywego obserwatora. Dostała wiadomość, na myśl o której niektórych weźmie na wymioty. Z uwagi na dobro naszych Czytelników, nie zacytujemy jej w całości. Postaraliśmy się o stosowną cenzurę.

"Umiem robić to dobrze... P*** też bym pani ***... Mam sporego p***, ma 23 cm... Jak widzę pani zdjęcia, to mi się *** bardzo... Pani zawsze super wygląda. Może kiedyś jakieś spotkanie? Jestem dyskretny", napisał do Gawryluk tajemniczy mężczyzna.

Aktorka postanowiła opublikować zdjęcie męskiego członka, które od niego dostała! Wszystko skomentowała w dosadny sposób.

"Bardzo proszę o nieprzysyłanie zdjęć p***, nie mieszczą już się w wiadomościach prywatnych. Następne będę umieszczać z nickiem nadawcy. Myślę, że żona, córka albo kochanka delikwenta z przyjemnością przeczytają", napisała Ewa Gawryluk.

Co o tym myślicie? Zdjęcie opublikowane przez Gawryluk pokazujemy poniżej.

Ewa Gawryluk zasypana zdjęciami członków! Pokazała jednego publicznie. Ostra odpowiedź