Gwiazdor "M jak miłość" szczerze o walce z nowotworem. "Każdy oddech był wysiłkiem"

Ostatnie miesiące pokazały mi, że rodzina to coś więcej niż więzy krwi. To ludzie, którzy wchodzą w nasze życie w momentach, gdy najbardziej ich potrzebujemy, czasem niespodziewanie, ale z sercem pełnym miłości i wsparcia. To oni podtrzymują nas, gdy brakuje sił i gdy wszystko inne wydaje się tracić sens. Choroba nauczyła mnie tego, że nie jesteśmy stworzeni, by mierzyć się z życiem w samotności. Potrzebujemy ludzi – tych, którzy bez słów wyciągną rękę, tych, którzy nie pytają „czy trzeba”, tylko po prostu są.