Mieczysław Hryniewicz już dawno wyznał, że choć ma syna, to nie utrzymuje z nim kontaktu. Teraz jednak wzbudził zainteresowanie tym, że do studia "Dzień dobry TVN" przybył z dorosłą wnuczką.

To mogło zdezorientować fanów 75-letniego aktora, który jest dobrze znany wszystkim widzom "Na Wspólnej". Hryniewicz od początku nadawania serialu wciela się we Włodka Ziębę. Robi to już od 22 lat! Wcześniej aktor występował w "Zmiennikach" i serialu "Droga".

Mieczysław Hryniewicz nie utrzymuje kontaktu z synem. Nie widział go od lat

75-letni aktor 25 lat temu poślubił ukochaną Ewę. To jego druga żona, z którą nie ma wspólnych dzieci. Owocem pierwszego małżeństwa jest natomiast Jakub, teraz już dorosły. Syn Hryniewicza jako dziecko wyjechał z mamą zagranicę.

Syn mieszka w Stanach od 1985 r. Tam też jest jego matka. Oni razem wyjechali. Nie mam kontaktu z dzieckiem, ale to jest jego wybór, bo ja wszystko robiłem, żeby ten kontakt był. To jest dorosły człowiek i wie, co robi. Każdy człowiek ma wolną wolę i prawo wyboru, u mnie nie ma żadnego cierpienia z tego powodu i niech tak zostanie. Ja nie mam zakratowanych wejść ani rottweilerów broniących mnie przed kimkolwiek - opowiadał aktor Faktowi.

Kim więc jest wnuczka, którą Hryniewicz zabrał do telewizji?

Zofia jest córką Matyldy, przybranej córki aktora. To biologiczna córka jego drugiej żony, co oznacza, że Zosia, którą widzowie zobaczyli w "Dzień dobry TVN", nie jest związana ze swoim dziadkiem więzami krwi. Jednak to nie ma dla tej dwójki znaczenia. Kiedy dziewczyna przyszła na świat, Hryniewicz był już z jej babcią i od początku pełnił rolę dziadka.

Wżeniłem się w cudowną córkę i wnuki, a nawet psa. Córka Ewy to też jest moja córka. Mam zupełnie nową rodzinę, to nie są żadne patchworki, tylko to jest moja rodzina, dzieci, wnuki, wnuczka i wnuk, i to mi daje poczucie szczęścia - zdradził aktor Faktowi.

Wnuczka, o której dawniej wspominał Hryniewicz, jest już dorosła. Ma brata Witka. Dla obojga Hryniewicz jest dziadkiem. Aktor również o przybranej córce mówi po prostu - córka.

