Mieczysław Hryniewicz z "Na Wspólnej" nie ma kontaktu z dzieckiem

Mieczysław Hryniewicz to aktor, bez którego nie sposób wyobrazić sobie serial "Na Wspólnej". Nie ma wątpliwości, że gdyby nie postać Włodka Zięby, produkcja TVN nie byłaby taka sama. Widzowie chyba zgodnie uważają, że Mieczysław Hryniewicz to taki typowy sympatyczny poczciwina. I pewnie mają rację. Patrząc na 74-letniego aktora, od razu się go lubi. Mało kto wie, że gwiazdor "Na Wspólnej" skrywa straszliwą tajemnicą związaną ze swoim synem. Mieczysław Hryniewicz opowiedział o tym w rozmowie z "Faktem". - Syn mieszka w Stanach od 1985 r. Tam też jest jego matka. Oni razem wyjechali. Nie mam kontaktu z dzieckiem, ale to jest jego wybór, bo ja wszystko robiłem, żeby ten kontakt był. To jest dorosły człowiek i wie, co robi - zdradził aktor. - Każdy człowiek ma wolną wolę i prawo wyboru, u mnie nie ma żadnego cierpienia z tego powodu i niech tak zostanie. Ja nie mam zakratowanych wejść ani rottweilerów broniących mnie przed kimkolwiek - dodał szokująco Mieczysław Hryniewicz.

Mieczysław Hryniewicz ożenił się po raz drugi i jest szczęśliwy

Syn, o którym wspominał gwiazdor "Na Wspólnej, jest owocem pierwszego małżeństwa. Ponad 20 lat temu Mieczysław Hryniewicz ożenił się po raz drugi. Dziś podkreśla, że ma "bardzo piękne i udane życie". - Wżeniłem się w cudowną córkę i wnuki, a nawet psa. Córka Ewy to też jest moja córka. Mam zupełnie nową rodzinę, to nie są żadne patchworki, tylko to jest moja rodzina, dzieci, wnuki, wnuczka i wnuk i to mi daje poczucie szczęścia - przekonywał aktor. Jeśli chodzi o syna, to Mieczysław Hryniewicz zaznaczył, że to "on tak wybrał i to jego wybór, jego życie". - Nie mam telefonu, nie mam maila, nic nie mam - zdradził serialowy Włodek.

