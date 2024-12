Gwiazdor Sylwestra z Dwójką romansował z księżna Dianą? Wyznał, co ich łączyło

Sylwester z Dwójką: Bryan Adams gwiazdą noworocznej imprezy!

Już tylko niecałe cztery godziny dzielą nas od rozpoczęcia wielkiej sylwestrowej imprezy. Sylwester z Dwójką w tym roku odbędzie się na Stadionie Śląskim. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki. Kilka dni temu ogłoszono, że zagranicznymi gwiazdami imprezy sylwestrowej będą DJ Bobo i zespół The Kolors. Ale to nie wszystko!

Gwiazdą Sylwestra z Dwójką będzie Bryan Adams. Legendarny muzyk znany jest przede wszystkim z ballad, które wyciskają łzy z oczu nawet najbardziej zatwardziałym słuchaczom. Muzyk na swoim koncie ma takie hity, jak "Heaven", "Summer of '69" czy "Everything I do, I do it for you".

W 1984 roku wydał utwór "Diana". Nie myślą się ci, którym tytuł utworu kojarzy się z "królową ludzkich serc". Dzieło Adamsa nawiązuje do ślubu Diany i księcia Karola. Nie trafiła jednak na oficjalny album, ponieważ muzyk nie chciał urazić rodziny królewskiej. Bryan Adams często wykonywał ten utwór podczas koncertów. Przestał po śmierci księżnej w 1997 roku.

Pierwszy raz zobaczyłem cię w czasopiśmie Następnym razem, gdy pojawiłaś się na ekranie mojego telewizora Od razu wiedziałem, że muszę uczynić cię moją W dniu, w którym się z tobą ożenił, prawie straciłem rozum Diana, co robisz z takim facetem jak on? On może być bogaty, ale wiem, że nie jest odpowiedni dla ciebie Diana, ona jest królową moich snów - śpiewał w niej Bryan Adams.

Bryan Adams i księżna Diana: Przyjaźń czy kochanie?

Muzyk miał okazję poznać osobiście Dianę kilka lat po nagraniu piosenki. Mówiono, że połączyło ich coś więcej niż tylko krótka rozmowa. Plotki podsyciła ówczesna partnerka Adamsa, Cecile Thomsen, która w 2003 w wywiadzie dla "Billed Bladed opowiedziała, jak doszło do pierwszego spotkania księżnej i legendy rocka. Miał ich ze sobą zapoznać kamerdyner Diany.

Wiedziałam, że Bryan ma romans z Dianą. Był znajomym Paula Burrella i to on przedstawił go Dianie. Nie byłam wtedy zaproszona - wspominała Thomsen.

Chociaż o ich domniemanym romansie było głośno, to sami zainteresowani milczeli jak zaklęci. Bryan Adams dopiero po latach zdecydował się opowiedzieć o tym, co łączyło go z księżną. W 2018 roku w programie "Watch What Happens Live with Andy Cohen" prowadzący nawiązał do słów Burrella, który stwierdził, że pomagał wkradać się muzykowi do komnat Diany.

Byliśmy dobrymi przyjaciółmi. I nie przemycała mnie, sam się wczołgiwałem - odpowiedział ze śmiechem piosenkarz.

Adam starał się obrócić całą sytuację w żart. Prowadzący nie odpuszczał i próbował wyciągnąć z niego coś więcej. Gwiazdor uciął temat stwierdzając, że z Dianą byli po prostu "dobrymi przyjaciółmi".

