Gwiazdorskie Walentynki pełne niespodzianek i poczucia humoru

W niedzielę 11 lutego, na trzy dni przed świętem zakochanych, w Urzędzie Gminy w Michałowicach odbyło się niezwykłe wydarzenie, czyli Gwiazdorskie Walentynki. Po raz kolejny imprezie przyświecał szlachetny cel - pomoc. Tym razem pieniądze zbierane były dla 4-letniej Hani, która od urodzenia boryka się z wrodzoną wadą serca TGA. Dziewczynka jest już po operacji i czeka na kolejną - poszerzenia tętnic. Tegoroczny event udowodnił, że gwiazdy polskiego show-biznesu mają otwarte serca i chętnie niosą pomoc tym najbardziej potrzebującym. - To już drugi pokaz Gwiazdorskich Walentynek. W zeszłym roku byliśmy w Grodzisku Mazowieckim, a tym razem ugościły nas Michałowice. Zawsze przyświeca nam jeden cel - pomoc. Tym razem zbieraliśmy pieniądze dla chorej Hani, która jest pod opieką fundacji "Serce Dziecka". Na zgromadzoną publiczność jak zawsze czekało mnóstwo atrakcji - konkursy, prezenty i cudne aukcje - powiedziała pomysłodawczyni wydarzenia, Hanna Głowacka. Na wybiegu gwiazdy zaprezentowały się w m.in.: odzieży wojskowej, skórzanych kurtkach, kapciach, swetrach, eleganckich sukienkach, stylowych garniturach czy casualowych spodniach.

Kogo zobaczyliśmy na scenie podczas Gwiazdorskich Walentynek?

W role modelek i modeli wcielili się: Jarosław Kret, Mateusz Pawłowski, Emilia Dankwa, Martyna Rokita, Karolina Motylewska, Piotr Mróz, Agnieszka Wasilewska, Monika Richardson, Aleksandra Kostka i Karol Strasburger. Czas licznie zgromadzonej publiczności umiliły także wokalistki – Aleksandra Gołda, która jest również dziennikarką TVP 3 oraz Iwona Węgrowska. - Pomysł, aby wziąć udział w tym wydarzeniu narodził się dzięki Emilii Dankwie. Samo wydarzenie jest bardzo ciekawe i niekonwencjonalne. Pokaz mody, który angażuje publiczność to strzał w dziesiątkę. Najważniejsze jest tu jednak pomaganie. Jestem wdzięczny, że swoją osobą mogę przyczynić się dla czyjegoś dobra. To niesamowicie budujące uczucie - zdradził aktor, Mateusz Pawłowski. - Lubię pomagać i wspierać. Teraz mamy wyjątkowy czas miłości, więc nie można nikomu odmawiać. Uważam, że najważniejszą wartością, jaką mamy, jest czas. Jeśli ja mogę komuś go ofiarować, to nie mogę nic już więcej zrobić. Staram się zawsze służyć pomocą. Jeśli chodzi o akcje charytatywne, to zawsze mówię głośne "tak"! Na gwiazdorskich walentynkach pokazaliśmy, że walentynki to nie tylko miłość między mężczyzną a kobietą, ale także między przyjaciółmi, rodzeństwem czy matki z córką. Podkreślamy, że miłość jest wszędzie i powinna być przez cały rok, a nie tylko od święta. Kochajmy się wszyscy – zauważyła prezenterka Eliza Gwiazda, która wraz z Kamilem Lemieszewskim poprowadziła gwiazdorską imprezę. Gwiazdy przekazały na licytację bardzo wyjątkowe dary, a zebrane środki w całości zostały przekazane na potrzeby 4-letniej Hani. Zgromadzeni goście mogli licytować: dwa zegarki firmy Gravity z wygrawerowanymi autografami Mateusza Pawłowskiego i Emilii Dankwy, kolację z Karolem Strasburgerem, zapowiedź pogody z Aleksandrą Kostką, makijaż u Anny Radzkiej, lekcję śpiewu u Iwony Węgrowskiej czy lekcję języka japońskiego w szkole językowej Moniki Richardson. Niedzielne popołudnie było pełne zaskoczeń i ciekawych atrakcji. Nie zabrakło konkursów i muzycznych niespodzianek. To niezwykłe wydarzenie nie odbyłoby się, gdyby nie wsparcie sponsorów, a byli nimi: Avon, Gravity, Woj-Pol, Alteka Group, HG Film, Miss City Official, Queen of Stars, Wyczesane Studio Fryzur, Hollert, Colibra i Denley. - To niezwykle miłe, że tak szlachetne wydarzenie odbywa się tu, w Michałowicach. Usłyszałam wiele dobrych i ciepłych słów. Atmosfera jest cudowna, a idea szlachetna - podsumowała Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice.

