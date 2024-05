Agnieszka Perepeczko przez 39 lat była żoną Marka Perepeczki. Aktor i kulturysta zmarł nagle w 2005 roku, a wdowa cały czas o nim pamięta i regularnie odwiedza jego grób. Aktorska para tworzyła bardzo udane małżeństwo. Nie doczekali się jednak dzieci. Dlaczego? Powód wydaje się prozaiczny. - Pewnie dlatego, że nigdy się sobą nie znudziliśmy. Zawsze mieliśmy mnóstwo atrakcji. Filmy Marka, moje ekspansywne życie. Stanowiliśmy rodzaj małżeństwa studenckiego. Dom nieustannie był pełen gości, prowadziliśmy bogate życie towarzyskie. Dziecko odkładaliśmy na później, choć zdecydowanie planowaliśmy je. Mieliśmy już nawet wybrane imiona, lecz wszystko to pozostawało w sferze wyobraźni. A potem zrobiło się za późno - wyznała kiedyś Agnieszka Perepeczko w wywiadzie cytowanym przez Encyklopedię Teatru Polskiego. Mimo że aktorka jest bezdzietna, zdaje się, że wie, jaki prezent były dobry dla mamy na Dzień Matki. Ma nawet specjalną propozycję. Atrakcja ta kosztuje 25 dolarów australijskich, czyli około 65 złotych. Gratis dołożona jest lamka wina, choć to akurat po ostatnim "popisie" Agnieszki Perepeczko, chyba nie jest najbardziej pożądane.

Agnieszka Perepeczko zaprasza na spotkanie za 65 złotych w Dzień Matki

Prezentem proponowanym przez aktorkę jest... spotkanie z nią. Część osób oczywiście taką ofertę ominie szerokim łukiem, ale zapewne chętnych na to, żeby spędzić Dzień Matki z Agnieszką Perepeczko, brakować nie będzie. W końcu 82-letnia artystka to niezwykle barwna postać. Impreza z jej udziałem obędzie się w australijskim Perth. W kraju kangurów Agnieszka Perepeczko mieszka od lat. "Zrób mamie prezent, zaproś ją na Dzień Matki" - zachęcają na plakacie organizatorzy wydarzenia. Sama aktorka zapowiada, że będzie, co "opowiadać i fotografować". - Macie to jak w banku - podkreśliła. Kupilibyście swoim mamom na prezent wejściówkę na spotkanie z Agnieszką Perepeczko? Dajcie znać w naszej sondzie, która znajduje się pod galerią: Tak się zmieniała Agnieszka Fitkau-Perepeczko.

