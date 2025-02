Gwiazdy na premierze "Bridget Jones. Szalejąc za facetem"! Grażyna Wolszczak skradła show

A jednak to prawda! Filip Chajzer wraca do telewizji. W towarzystwie słynnego ojca

Bridget Jones powraca na ekrany

Nowa część przygód Bridget Jones to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku! Film "Bridget Jones. Szalejąc za facetem" ponownie przenosi widzów do pełnego humoru, wzruszeń i nieprzewidywalnych zwrotów akcji świata tytułowej bohaterki. Tym razem Bridget, grana przez niezastąpioną Renée Zellweger, staje przed kolejnym życiowym wyzwaniem – nie tylko miłosnym, ale i związanym z dojrzewaniem do kolejnego etapu w swoim życiu.

Czy tym razem uda jej się znaleźć szczęście i równowagę? A może los znów spłata jej figla? Scenariusz, pełen błyskotliwych dialogów i zabawnych sytuacji, gwarantuje świetną zabawę i wzruszające momenty, które od lat przyciągają fanów tej kultowej serii. Film łączy to, co widzowie pokochali w poprzednich częściach, z nową, świeżą energią i współczesnymi tematami. Czy Bridget znów wpadnie w miłosne tarapaty? Na pewno, ale właśnie za to ją kochamy!

Grażyna Wolszczak w zjawiskowej stylizacji – klasa i odwaga w jednym!

Choć na premierze nie brakowało znanych twarzy i efektownych kreacji, to Grażyna Wolszczak rozdała karty tego wieczoru. Aktorka postawiła na szałowy, skórzany zestaw w głębokim odcieniu burgundowej czerwieni, który podkreślił jej perfekcyjną sylwetkę i klasę. Stylizacja była elegancka, ale z pazurem – dokładnie tak, jak przystało na ikonę stylu.

Wolszczak udowodnia, że moda nie ma ograniczeń, a odpowiednio dobrane kroje i kolory mogą dodać pewności siebie i podkreślić osobowość. Jej stylizacja przyćmiła kreacje młodszych koleżanek – aktorka prezentowała się jak prawdziwa gwiazda światowego formatu!

Gwiazdy na premierze – kto jeszcze zachwycił?

Na ściance zaprezentowało się wiele znanych twarzy polskiego show-biznesu. Wśród nich:

Majka Jeżowska – artystka postawiła na odważną stylizację z gora w kolorze mocnego różu i cekinową minispódnicą, która doskonale oddawała jej energiczny temperament.

– artystka postawiła na odważną stylizację z gora w kolorze mocnego różu i cekinową minispódnicą, która doskonale oddawała jej energiczny temperament. Joanna Brodzik – subtelna i elegancka, w stylizacji pełnej klasy. Jej minimalistyczny look idealnie wpisywał się w aktualne trendy.

– subtelna i elegancka, w stylizacji pełnej klasy. Jej minimalistyczny look idealnie wpisywał się w aktualne trendy. Emilia Dankwa – młoda aktorka znana z serialu "Rodzinka.pl" udowodniła, że ma świetne wyczucie stylu i potrafi łączyć młodzieżową świeżość z elegancją.

– młoda aktorka znana z serialu "Rodzinka.pl" udowodniła, że ma świetne wyczucie stylu i potrafi łączyć młodzieżową świeżość z elegancją. Marzena Rogalska – dziennikarka wybrała kreację, która podkreślała jej naturalny wdzięk i profesjonalizm.

– dziennikarka wybrała kreację, która podkreślała jej naturalny wdzięk i profesjonalizm. Aleksandra Hamkało – aktorka po raz kolejny pokazała, że uwielbia mocen kolory.

Gwiazdy dopisały, błysk fleszy rozświetlał czerwony dywan, a rozmowy o stylizacjach będą trwać jeszcze długo. Według nas tego wieczoru to Grażyna Wolszczak była numerem jeden. Udowodniła, że styl to coś więcej niż tylko ubrania – to pewność siebie, klasa i umiejętność zabawy modą. I tego właśnie uczy nas Bridget Jones – niezależnie od wieku, zawsze warto "szaleć za modą"!

