Gwiazdy na premierze filmu "Bob Marley. One Love". Drapieżna Racewicz, klasyczna Herbuś, dziewczyna Wojewódzkiego pomyliła pory roku

aszu 13:28 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Premiera biografii Boba Marleya ściągnęła wielu salonowych bywalców. We wtorek, 6 lutego "Bob Marley. One love" obejrzeli w warszawskim KinoGramie między innymi Joanna Racewicz, Anna Markowska, Edyta Herbuś i Mateusz Damięcki z żoną. Film o legendarnym jamajskim muzyku zainspirował dziewczynę Kuby Wojewódzkiego do wyboru wyjątkowej, ale nieco nie przystającej do polskiej zimy stylizacji. Uwagę zwracała także drapieżna stalówka Joanny Racewicz.