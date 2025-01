Gwiazdy na premierze "Nieprzyjaciela". Opozda i Kazadi zagrały dekoltami, a Julia von Stein wielką czapą

„Nieprzyjaciel” to nowy polski thriller w reżyserii Michała Krzywickiego, który wkracza na ekrany kin z dużymi oczekiwaniami. NA ekranach kin w całej Polsce będzie go można zobaczyć już 31 stycznia, natomiast uroczysta premiera miała miejsce we wtorek, 28 stycznia w warszawskim kinie Wisła.

Premiera thrillera "Nieprzyjacie". Na ściance Opozda, Stramowski, Sikora

"Nieprzyjaciel" to emocjonująca, wielowymiarowa historia, która wciąga widza w świat pełen tajemnic, napięcia i trudnych wyborów moralnych. W filmie zagrali Michał Żurawski, Piotr Stramowski, Katarzyna Sawczuk, Martyna Byczkowska i Joanna Opozda. Na premierze można było spotkać nie tylko gwiazdy obrazu, ale także innych celebrytów, którzy chętnie pozowali na ściance. Na pokaz przybyli również m.in.: Ewelina Ruckgaber, Julia von Stein, Maciej Rock, Ada Fijał, Jakub Zdrójkowski i Justyna Zielska, Piotr Mróz, Patricia Kazadi, Olek Sikora, Maja Staśko, Michał Mejer i Kamila Kamińska.

Dekolty, czerń i biel. Tak zaprezentowały się gwiazdy

To była znakomita okazja, by zaprezentować się w przykuwających uwagę stylizacjach. Na ściance początkowo królowała Joanna Opozda w jednolitej stylizacji w kolorze chabrowego błękitu. Prosta sukienka do kolan z gorsetową górą sporo odrywała. Na tę minimalistyczną kreację aktorka zarzuciła więc płaszczyk w tym samym kolorze. Do tego złote sandałki na obcasie i hollywoodzkie fale na głowie. Całość, choć efektowna, wydawała się jednak nieco weselna. W szranki o najlepszy dekolt z Joanną stanęła Patricia Kazadi, która z kolei wybrała długa prosta suknie w kolorze głębokiego brązu.

Martyna Byczkowska, Maja Staśko i Ada Fijal postawiły na klasyczną czerń. Każda w zupełnie innej odsłonie. Martyna wybrała prześwitująca kreacje w stylu gotyckim, Maja zaświeciła odkrytymi plecami, a Ada Fijał ostawiła na garnitur i krawat. Mocno kontrastowała z nimi cała na biało Julia von Stein, która w długiej, lejącej sukni, futrzanej etoli i wielkiej czapie wyglądała niczym wyjęta z baśni o królowej śniegu. Wszystkie stylizacje możecie zobaczyć w naszej galerii.

