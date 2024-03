Gwiazdy poczuły wiosnę. Zrzuciły ubrania. Zmieniły fryzury. A Anna Popek... Sami zobaczcie

Gwiazdy zrzuciły ubrania na wiosnę

Choć jeszcze kilka dni temu w Polsce padał śnieg, szybko stopniał on od ciepłego, wiosennego słoneczka. Powiew nowej pory roku poczuły już celebrytki, które chętnie schowały puchowe kurtki i buty z futerkiem do szaf. I choć temperatury nie przekraczają 10 stopni, już noszą kuse ubrania - wśród nich stylistka i nowa gwiazda TVN Malwina Wędzikowska (43 l.) i piosenkarki Maria Sadowska (47 l.) oraz Ewelina Lisowska (32 l.).

Małgorzata Rozenek-Majdan i Monika Richardson (51 l.) stawiają na modną w tym roku zieleń. Ta druga zmieniła nawet kolor włosów na ognisty rudy, dzięki czemu barwa nadziei jeszcze bardziej jej pasuje. ZOBACZ: Ruda jak wiewiórka Monika Richardson wymienia na ulicy czułości z karanym ukochanym. Zmieniła się dla niego?

Anna Popek (55 l.) zaś przygotowuje się już do lata. Prezenterka telewizyjna wyjechała poza stolicę, by jak niemal co roku przejść post warzywno-owocowy. Dzień zaczynała o świcie i jeszcze przed śniadaniem wskakiwała do zimnych wód jeziora. Dzięki temu ma być jeszcze piękniejsza. ZOBACZ: Anna Popek błysnęła pośladkiem i zniknęła w zimnym jeziorze

Zobaczcie w naszej galerii, jak zmieniły się gwiazdy na wiosnę.