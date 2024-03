Gwiazdy prezentują koszyczki wielkanocne. Wiemy, co się w nich znalazło. Niektóre pomysły zaskakują!

Gwiazdy prezentują koszyczki wielkanocne. Wiemy, co się w nich znalazło

Wielkanoc to najważniejsze święto w Kościele katolickim. Oczywiście, jak co roku gwiazdy i celebrycki polskiego show-biznesu chętnie chwalą się swoimi przygotowaniami do Wielkanocy. Małgorzata Foremniak wylewa siódme poty w kuchni, przyrządzając pasztet świąteczny i żur wielkanocny. Z kolei Teresa Lipowska, Daniel Olbrychski z żoną Krystyną, Kazimierz Kaczor, Adrianna Godlewska-Młynarska i Irena Santor uczestniczyli w spotkaniu wielkanocnym, jakie odbyło się w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Zgodnie z tradycją w Wielką Sobotę święcimy koszyczki, w których umieszczamy pisanki, a także symboliczne smakołyki. Tu również nie zabrakło w mediach społecznościowych relacji gwiazd. Celebryci chętnie podzielili się ze swoimi obserwatorami zdjęciami swoich koszyczków wielkanocnych, a niektórzy nawet opowiedzieli, co się w nich znalazło.

