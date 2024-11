Zarobki gwiazd od lat wzbudzają wiele emocji. Sylwester to świetna okazja do tego, aby zarobić jak najwięcej. Dla gwiazd to świetna okazja do tego, aby za kilka zaśpiewanych utworów zgarnąć od kilkuset tysięcy złotych. Jakiś czas temu w mediach pojawiła się informacja o tym, że Doda dostanie za swój występ na imprezie Polsatu 150 tysięcy złotych. To całkiem sporo, w mediach krążyły jednak plotki o tym, że niektórzy zarobią jeszcze więcej. Dwa lub trzy razy tyle. Niedawno zapytaliśmy o te stawki Blankę, która również wystąpi na imprezie sylwestrowej.

Zobacz też: Blanka weźmie udział w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami". Już wie, z kim zatańczy?

Blanka komentuje sylwestrowe zarobki gwiazd

Blanka została niedawno ogłoszona kolejną uczestniczką show "Taniec z Gwiazdami". Artystka ma doskonałą passę - nie tylko zarobi na udziale w programie, a także obłowi się podczas imprezy sylwestrowej. W rozmowie z nami wyznała, że 31 grudnia 2024 roku będzie dla niej dniem pracującym. Zapytaliśmy ją również o to, na jakie stawki mogę tego dnia liczyć gwiazd i czy prawdą są krążące w sieci plotki o stawkach rzędu pół lub miliona złotych za występ. Gwiazda była wyraźnie zdziwiona.

Może niektóre tak. Nie wiem, słuchajcie, no nie mam zielonego pojęcia. Nie patrzę im w portfele, ani w umowę, więc... no nie wiem - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" Blanka.

Ile gwiazdy zarabiają podczas imprezy sylwestrowej?

Z kolei Rabczewska zapytana o to, czy w show-biznesie za noc sylwestrową są jeszcze takie stawki jak milion, dwa lub trzy odpowiedziała bez ogródek, że nie ma. Doda wyjawiła, iż żadna telewizja nie płaci już tyle za występy.

Przestań, nie ma już w ogóle takich stawek! Oszalałeś? Telewizja już nie płaci takich stawek. Po pierwsze dlatego, że mają jakby zupełnie inną sytuację na rynku od wielu lat. Wszystko się zamyka w 100 tys. max. Jak ktoś gada takie głupoty, to kłamie - wyznała Doda w rozmowie z portalem pomponik.pl.

Zobacz też: Blanka oblana wiadrem pomyj po występie w "Tańcu z Gwiazdami". Playback i żenada? "Śpiewam na żywo"

Zobacz naszą galerię: Blanka w Tańcu z Gwiazdami

Sonda Blanka jest bardziej influencerką czy wokalistką? Influencerką Wokalistką Po równo