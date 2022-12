i Autor: Akpa Magda Gessler, Małgorzata Kożuchowska, Justyna Steczkowska

Ujawniamy!

Gwiazdy zarobiły na świętach Bożego Narodzenia. Te kwoty zwalają z nóg! Najlepsza nawet 300 tys. złotych!

Paweł Mrowiec | deck 4:30 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Każda okazja jest dobra, by się wzbogacić. Te gwiazdy okazały się wyjątkowo obrotne i wykorzystały święta Bożego Narodzenia, by zarobić kupę forsy. Każda znalazła na to inny sposób. Magda Gessler, Justyna Steczkowska, Julia Wieniawa czy Małgorzata Kożuchowska - sprawdźcie, kto zarobił najwięcej.