Gwiazdy żegnają przyjaciela. "Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania"

W Hollwood nakręcą film o Rutkowskim. Zagra go Tom Cruise? Mają będzie... szczęki wam opadną!

Krystyna Janda została pobita! Uderzyła ją znana piosenkarka. Szok, co tam się działo!

Co za kwota!

Grzegorz Nicolas Bloch nie żyje

We wtorek wieczorem do sieci trafiła informacja o śmierci Grzegorza Nicolasa Blocha. Tą przykrą wiadomość potwierdziła siostra mężczyzny. "Jeżeli śmierć bliskich czegoś nas uczy, to przede wszystkim tego, że na świecie nie liczy się nic poza miłością.' Santa Montefiore. Z wielkim żalem chcielibyśmy poinformować że odszedł wspaniały człowiek Syn, Tata, Brat, Przyjaciel wielu osób. Pogrążona w żalu rodzina i przyjaciele. Dziękujemy wszystkim za słowach otuchy i wsparcie" - napisała Kinga Anna Bloch-Brzózy na Facebooku.

Grzegorz Bloch był znanym stylistą gwiazd, który pracował w branży od ponad 20 lat. W trakcie swojej kariery współpracował z najważniejszymi modowymi magazynami w Polsce. Odpowiadał również za dział mody w "Gali". Stylista od lat pracował z gwiazdami show-biznesu. Z wieloma z nich połączyła go głęboka przyjaźń.

Bliscy Grzegorza Blocha żegnają go w social mediach. "Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania. Tak jakbyś nie chciał, swym odejściem smucić. Tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania, że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić. Żegnaj Grzesiu" - napisała Katarzyna Bloch.

Gwiazdy żegnają Arkadiusza Tomiaka. "Otaczało Cię tyle miłości"

Gwiazdy żegnają Grzegorza Blocha

Wspólną fotografię zmieściła Ada Fijał, która wielokrotnie z nim współpracowała. "Brak mi słów Kochany" - napisała aktorka. W komentarzach pod jej postem znani i lubiani wyrażają swoje niedowierzanie. "O Bosz, plis, to nie może być prawda!" - napisała zrozpaczona Anna Powierza. "Też bym chciała" - odpisała jej aktorka. Ze śmiercią Grzegorza Blocha nie mogą pogodzić się również Joanna i Maciej Dowborowie.

Stylistę pożegnała również Agata Młynarska, która dodała na Instagramie relację z czarno-białym zdjęciem i wymownym podpisem: "Żegnaj mój kochany przyjacielu. Grześ. Kola. Bloszek". Dziennikarka dodała również post na Facebooku, w którym w poruszających słowach opisała ich przyjaźń. "Wciąż nie wierzę. Wciąż widzę Cię tak radosnego, roześmianego jak tu, w naszej robocie. Byłeś ze mną od 30 lat! (...) Kiedy umiera przyjaciel, umiera kawałek nas. Spotkamy się po drugiej stronie tęczy, tam gdzie nic nie boli…".

Na razie nie jest znana przyczyna śmierci mężczyzny.

Pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki. Pojawił się prawdziwy tłum Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Pogrzeb Arkadiusza Tomiaka