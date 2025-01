Halina Mlynkova trafiła do szpitala. Wrzuciła wymowne zdjęcie

Maciej Pela w intymnym wyznaniu. "Gotowanie to mój język miłości"

Halina Mlynkova w show-biznesie obecna jest od dawna. popularność zdobyła występując wraz z zespołem Brathanki, z którym rozpoczęła swoją karierę ponad 25 lat temu. W 2003 roku odeszła z gruby, by skupić się na karierze solowej Od tamtej pory wydała cztery albumy studyjne. Mlynkova realizowała się także jako jurorka programu "SuperSTARcie" oraz prowadząca "The Voice of Poland".

Dużo mówiło się też o jej życiu prywatnym. W 2003 roku poślubiła Łukasza Nowickiego. Owocem związku jest 21-letni dziś syn, Piotr. Piosenkarka i aktor byli małżeństwem przez prawie dekadę, a ich relacja uchodziła za idylliczną. Ku zaskoczeniu wielu, w 2012 roku ogłosili rozwód. Halina Mlynkova po rozwodzie poślubiła producenta muzycznego Leszka Wronkę. Ten związek jednak także nie przetrwał próby czasu. Później artystka związała się z wokalistą Marcinem Kindlą, a trzy lata temu parze urodził się drugi syn - Leo

Halina Mlynkowa trafiła do szpitala

Halina Mlynkowa stara się utrzymywać stały kontakt ze swoimi fanami. Głównie za pomocą Instagrama. Niedawno na relacji dodała zdjęcie, które zaniepokoiło jej fanów. Widać na nim rękę artystki oraz kroplówkę. 47-latka trafiła do szpitala ze względów zdrowotnych.

Piosenkarka wróciła już do domu. Dzień po publikacji zdjęcia ze szpitala, ponownie odezwała się do fanów. W krótkim wpisie podziękowała im za słowa wsparcia.

Chorowanie ma też swoje plusy. Wreszcie mam czas na książkę. Dziękuję za Wasze wszystkie ciepłe życzenia - napisała.

Z kolei w rozmowie z portalem Plejada, podziękowała pracownikom szpitala, do którego niespodziewanie trafiła. Nie powiedziała jednak, jaki jest powód jej złego stanu zdrowia.

Pozdrowienia dla wszystkich, a w szczególności dla ratowników medycznych z Katowic oraz całej wspaniałej załogi medycznej na SOR w szpitalu na Ligocie. Jestem już w domu i liczę na szybką regenerację - wyznała artystka.

Życzymy szybkiego powrotu do pełni zdrowia!

Halina Mlynkowa ROZWIODŁA się i nagrała piosenkę o PRZEMOCY DOMOWEJ. Vlog Ewy Wąsikowskiej

Halina Mlynkova z dziećmi