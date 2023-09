Halina Mlynkova nie wystąpi na koncercie TVP "Murem za polskim mundurem"

Halina Mlynkova wywołała ogromną awanturę w mediach społecznościowych. Była gwiazda grupy Brathanki pilnie wydała oświadczenie, by uciąć wszelkie spekulacje. - Pojawiła się informacja, że wystąpię dziś w koncercie MUREM ZA MUNDUREM (w TVP - red.) mające na celu wsparcie straży granicznej. Nie biorę udziału w tym koncercie, a dzisiejszy wieczór mam zamiar spędzić w kinie - poinformowała wokalistka, sugerując zapewne, że wybierze się na film "Zielona granica" Agnieszki Holland, który jest bardzo ostro atakowany przede wszystkim przez polską prawicę. O filmie Agnieszki Holland w mocnych słowach wypowiadał się m.in. prezydent Andrzej Duda. Sama reżyserka natomiast zapowiedziała, że pozwie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, który porównał "Zieloną granicę" do... propagandowych filmów III Rzeszy.

Awantura po pilnym oświadczeniu Haliny Mlynkovej." "Straciła Pani w moich oczach", "Taka deklaracja to odwaga, ale i obowiązek ludzi, którzy mają otwarty umysł"

TVP w kontrze do filmu Agnieszki Holland po raz kolejny podjęła się organizacji serii "Murem za polskim mundurem". W portalu Wp.pl czytamy, że telewizja publiczna informowała, że na scenie w Mielniku nad Bugiem z repertuarem pieśni żołnierskich i patriotycznych wystąpią m.in. Łukasz Drapała, Natalia Krakowiak, Antek Smykiewicz czy właśnie Halina Mlynkova. Już wiadomo jednak, że ta ostatnia wycięła TVP numer i zdecydowała się nie brać udziału w koncercie, co wywołało wielką awanturę na Facebooku. "Straciła Pani w moich oczach, myślę, że nie tylko w moich", "Pani decyzja, jak obnosić się ze swoją ignorancją" - pisała część internatów. Większość jednak mocno poparła wokalistkę. "Szacunek, Pani Halino! Taka deklaracja to odwaga, ale i obowiązek ludzi, którzy mają otwarty umysł i tak ciężko teraz widoczną empatię", "Jest Pani urocza. Brawo", "Słuszny wybór!", "Ja też wybieram kino" - komentowali użytkownicy Instagrama. Jasna deklaracja Haliny Mlynkovej oznacza koniec złudzeń co do tej występu na koncercie TVP.

