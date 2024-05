Hanna Żudziewicz opublikowała wpis po wypadku. Poruszające słowa

"Ups" to mało powiedziane

Poważny wypadek uczestników "Tańca z Gwiazdami"

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke to utalentowani tancerze, których umiejętności można podziwiać m.in. programie "Taniec z Gwiazdami". W ostatni weekend maja jechali do Sopotu by uczestniczyć w Polsat Hit Festiwal. Niestety, po drodze doszło do poważnego wypadku. O wszystkim poinformowali na swoich Instagramach.

Na początku relacji zapewnili, że wszyscy są cali i zdrowi. Na szczęście para jechała bez swoje córeczki, która została w domu. "Najważniejsze, jesteśmy cali i zdrowi! Myśleliśmy czy coś pisać, ale może to będzie przestroga dla innych osób" - napisali w poście.

Na pokazanym przez nich zdjęciu widać całkowicie spalony samochód. Według relacji małżonków podczas jazdy wpadli w poślizg, a później ich samochód zaczął się palić. Zdążyli szybko wydostać się z pojazdu, dzięki czemu uniknęli obrażeń.

"Jechaliśmy do Sopotu i wpadliśmy w poślizg. Samochód szybko się zajął i dzięki Bogu udało nam się uciec z samochodu. Jesteśmy zdrowi fizycznie , ale psychicznie zmęczeni. Teraz jeszcze bardziej wiemy, że rzeczy materialne nie mają znaczenia. Chcemy trochę ochłonąć. Ściskamy Was i prosimy uważajcie na siebie" - opisali na Instagramie.

Hanna Żudziewicz zwróciła się do swojej córki

Dzisiaj Hanna Żudziewicz opublikowała post z okazji Dnia Matki. Żudziewicz i Jeschke w 2022 roku zostali rodzicami uroczej Róży. Na szczęście w czasie wypadku dziewczynki nie było z rodzicami w samochodzie. Jak poinformowali wczoraj, po raz pierwszy wybrali się w podróż bez swojej pociechy: "Wczoraj pierwszy raz pojechaliśmy na weekend bez Różyczki i całe szczęście Jej z nami nie było. Cała i zdrowa czekała w domu".

W dzisiejszym wpisie zwróciła się do swojej córki. "Dzień Mamy, kocham być mamą, a dzisiaj doceniam ten fakt jeszcze bardziej. Dziękuję Bogu, że mogę być Twoją i za to, że daje mi siłę i zdrowie, abym mogła Cię wychować i oczywiście to też święto mojej najkochańszej mamy, która jest moją inspiracją" - napisała Hanna. W poście dodała zdjęcia z Różyczką.

