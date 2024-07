Koszmar Kammela! Wpadł w łapy oszusta?!

Popularny dziennikarz i prezenter, Tomasz Kammel od dawna prowadzi aktywne konto na Instagramie. Z reguły obrazuje tam różne scenki rodzajowe, zachęcając tym do swoich usług jako mówcy motywacyjnego. Tym razem jednak na profilu Kammela pojawiły się czerwone litery z napisem "OSZUSTWO?!?". Co się stało?

Co się stało Kammelowi?

- Odebrałem telefon jak zawsze rozpoczynając od „Kammel” - zaczął opis sytuacji prezenter na swoim profilu na Instagramie. - Po drugiej stronie najpierw bardzo niewyraźnym głosem ktoś wymienił nazwę instytucji z jakiej dzwoń. Potem już wyraźniej przedstawił się jako Artur Tomczak. Następnie zadał pytanie czy w domu palę węglem czy na olej. Słysząc, że to pomyłka powiedziałem by nie marnować mu czasu” ja mieszkam w bloku i nie używam ani jednego ani drugiego, a pan pewnie pomylił mój numer”.

W tym momencie tej historii w zasadzie panowie powinni zakończyć rozmowę, ale okazuje się, że właśnie teraz Kammel przeżył prawdziwy horror!

- Na co pan Tomczak bardzo szorstkim głosem dobrze podlanym pogardą powiedział mi „nie pomyliłem tylko zweryfikowałem”.I zakończył rozmowę - wyjaśnił prezenter.

Co teraz czeka Kammela?

Jak się okazuje, to słowo "zweryfikowałem" tak bardzo poruszyło Kammela. Faktycznie, zabrzmiało to dziwnie, bo kiedy ma być rozmowa o rodzajach ogrzewania, a w finale człowiek dowiaduje się, że właśnie został przez kogoś sprawdzony, ciarki mogą przejść po plecach.

- Było to tak turbo niegrzeczne, że postanowiłem oddzwonić, i znowu, jak często w takich przypadkach, usłyszałam charakterystyczny sygnał świadczący, że takiego numeru nie ma. Nie mam pojęcia, co mnie czeka po tej weryfikacji, ale wiem, że ludzie w taki sposób bywają okradani choćby z danych osobowych. Czy macie podobne doświadczenia? Numer publikuje, w nadziei, że nikt z Was nie padnie ofiarą oszustów. Ps. O upublicznienie numeru się nie obawiam, bo telefon był rzekomo z instytucji użytku publicznego.

Pod dramatycznym postem Kammela fani opowiadają podobne historie i udzielają porad. Jak na razie nie wyjaśniło się, kto i po co dzwonił do znanego prezentera TVP. Jeżeli pojawią się nowe wiadomości na ten temat, będziemy informowali na bieżąco.

