Leonard Pietraszak błagał syna o wybaczenie. Co doprowadziło do konfliktu?

Ida Nowakowska i Katarzyna Cichopek to jedne z największych gwiazd TVP. Obie panie cieszą się rosnącą popularnością wśród widzów, obie też są prowadzącymi program "Pytanie na Śniadanie". I choć poza tym są teoretycznie z różnych światów, bo Ida jest tancerką, a Kasia aktorką, to wiele osób zastanawia się, jakie relacje łączą obie panie. Do tej pory raczej o tym nie rozmawiano, aż do teraz, kiedy jeden z serwisów postanowił wypytać o szczegóły Nowakowską. Takiej odpowiedzi chyba nikt się nie spodziewał! Aż poczuliśmy, jak powiało chłodem, choć być może niektóre domniemania są nieco przesadzone. Co dokładnie powiedziała Ida Nowakowska o Kasi Cichopek? Poznajcie szczegóły i oceńcie sami.

Ida Nowakowska nie przyjaźni się z Kasią Cichopek! Aż powiało chłodem. "Mijamy się"

Serwis Pomponik wysnuł teorię, że Kasia Cichopek i Karolina Pajączkowska "właśnie szykują się do ślubów", wiec być może Ida Nowakowska zostanie na te uroczystości zaproszona. Dziennikarz portalu postanowił zapytać ją o to osobiście.

"Nie zostałam zaproszona na żaden (ślub - red.), więc będę kibicować może dzięki zdjęciom na Pomponiku. My mamy takie koleżeńskie relacje, nie spotykamy się na co dzień, wręcz mijamy się nawet w pracy, więc nie ma jak tych relacji zbudować, bo kiedy ja pracuję, to te inne osoby nie, więc siłą rzeczy na co dzień się nie spotykamy", wyjaśniła Ida Nowakowska.

Wygląda więc na to, że Cichopek i Nowakowska się nie przyjaźnią, choć utrzymują pozytywne relacje. A mogłoby się wydawać, że skoro pracują w tej samej stacji i nawet tym samym programie, to będzie je łączyć coś więcej. Cóż, fanom pozostaje kibicować obu paniom z osobna.

Zobacz również poniższą galerię zdjęć: Ida Nowakowska prawie straciła oko

Sonda Ida Nowakowska czy Katarzyna Cichopek. Kogo wybierasz? Ida Nowakowska Katarzyna Cichopek Obie Żadna