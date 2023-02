Małgorzata Kożuchowska tankuje do pełna luksusowe porsche!

Ida Nowakowska, jako jedna z głównych twarzy TVP, bardzo często pojawia się na antenie publicznego nadawcy. Choć karierę rozpoczynała w mediach od udziału w "You Can Dance", aktualnie spełnia się w roli prezenterki "Pytania na Śniadanie". Właśnie na planie śniadaniówki doszło do niebezpiecznej sytuacji, podczas której gwiazda nadziała się okiem na gałąź. Jak można jednak dostrzec po nowych zdjęciach Idy, wydaje się, że medycy spisali się na medal.

Ida Nowakowska wróciła po wypadku na salony. Zabrała na ściankę męża

Ida Nowakowska nie należy do gwiazd, które oblatują każdą kolejną celebrycką ściankę w kraju. Raczej stroni od medialnego rozgłosu, chętnie opowiadając jednak o życiu prywatnym. Nie ma problemu z tym, by pokazywać wizerunek syna, czy chwalić się, jak dobrze rozwija się jej małżeństwo. Właśnie z ukochanym przybyła we wtorek na wielką Galę Człowiek Roku magazynu "Wprost".

Gospodyni "Pytania na Śniadanie" postawiła na czarny garnitur, szpilki i mocny makijaż. W blasku fleszy wyraźnie widać było nadmiar różu na policzkach. Fryzura? Ida zdecydowała się na klasyczną dla siebie kitkę, odsłaniając całą twarz. Po niebezpiecznym wypadku na planie dwójkowej śniadaniówki nie ma już śladu!

Na tej samej imprezie pojawili się też inni znani i lubiani. W blasku felszy ogrzać się mogli m.in.: Irena Santor, Ewa Błaszczyk, Kasia Burzyńska czy Dariusz Szpakowski.

i Autor: AKPA / Kurnikowski