Ida Nowakowska spaceruje z synkiem. Maksio wystylizowany na małego mężczyznę wzbudza zachwyt

Ida Nowakowska jest jedną z największych gwiazd TVP. Prowadzi "Pytanie na śniadanie", jest jurorką w "You Can Dance", towarzyszy przyszłym gwiazdom przed wejściem na scenę "The Voice Junior", regularnie występuje też w roli prowadzącej koncerty i imprezy. Na co dzień żyje jednak dość, skromnie przedkładając wartości duchowe nad materialne. Nie opływa w luksusy, stara się żyć skromnie, co świecie show-biznesu nie jest zbyt powszechne. Ida od 8 lat jest zamężna, w 2021 r. urodziła synka Maksymiliana i, jak zapewnia, planuje w przyszłości kolejne dzieci.

Ida chroni życie prywatne i nie jest chętna do dzielenia się szeroką publicznością szczegółami rodzinnego życia, na jej profilach w social mediach przeważają zdjęcia z planu i imprez, w których uczestniczy zawodowo. Czasem obdaruje fanów krótką relacją ze spaceru z synkiem czy fotką z wakacji. Chłopiec rozwija się fantastycznie, a mama dba o to, by również świetnie wyglądał. Ostatnio fotoreporterzy zrobili im zdjęcia podczas przechadzki po ulicach Warszawy. Ida ubrana była w elegancki czarny płaszcz i czarne spodnie. Stylizację dopełniała opaska na włosach i niewielka torebka na złotym łańcuszku. Wyglądała niezwykle stylowo, ale to nie ona przykuwała uwagę.

To Maksymilian był gwiazdą spaceru. Ubrany w beżowy prochowiec, kraciaste spodenki i oliwkowy kaszkiet wyglądał jak mały mężczyzna. Całość stylizacji dopełniały brązowe traperki i jasny sweterek z golfem. Wyglądał zachwycająco i uroczo, a mama emanowała blaskiem i dumą.

Gwiazda TVP Ida Nowakowska nie pozwala dziecku oglądać telewizji