Ile Maciej Rock zarabia w Polsacie? "Jestem bardzo zadowolony"

Maciej Rock poprowadzi "Halo, tu Polsat"

Maciej Rock po sukcesie "Idola" prowadził różne programy. Potem jednak na wiele lat właściwie zniknął z przestrzeni publicznej. Jego wielki powrót nastąpił w 2023 roku, gdy został gospodarzem show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Najwyraźniej jego praca przypadła do gustu szefom, bo Maciej Rock znalazł się w składzie prowadzących nową telewizję śniadaniową Polsatu "Halo, tu Polsat". Jego partnerką na wizji będzie Agnieszka Hyży. Prezenter znany m.in. z "Idola" ma dobre notowania u samej Niny Terentiew. Caryca telewizji postawiła go w jednym rzędzie z Krzysztofem Ibiszem i Maciejem Dowborem. - U mnie liczy się profesjonalizm i właściwie takie osoby pracują w Polsacie - podkreśliła w rozmowie z Pomponikiem i wskazała trzy nazwiska. - Bo jeżeli sobie powiemy o, nie wiem, Krzyśku Ibiszu, o Maćku Dowborze (on już nie pracuje w Polsacie, odszedł sam - red.) , o Maćku Rocku - to są zawodowcy, więc praca z nimi to przyjemność i to, co widzowie lubią. To zawodowcy, którzy wiedzą, co robią, po co robią i są lubiani - dodała Nina Terentiew.

Maciej Rock o zarobkach w Polsacie i kulisach dotyczących obsady "Halo, tu Polsat"

Maciej Rock jest podekscytowany kolejnym zawodowym wyzwaniem. Nowa praca oczywiście wiąże się z dodatkowymi pieniędzmi. Zapewne niemałymi. Ile Maciej Rock zarabia w Polsacie? To pytanie zadali mu dziennikarze portalu Świat gwiazd. - Jest wszystko w porządku. Jestem bardzo zadowolony. Tyle mogę powiedzieć - odparł zdawkowo prezenter. Skąd ta zachowawczość? - Mam taki zapis w umowie, że nie mogę o tym gadać, więc nie gadam o tym i tyle - uciął dyskusję Maciej Rock, który opowiedział także o kulisach dotyczących obsady prowadzących w "Halo, tu Polsat". Tu gwiazdor był bardziej rozmowny. - Po nagłym, niespodziewanym odejściu Macieja Dowbora, pojawiła się dziura. Nagle na stanowisku prowadzącego musieliśmy przeprowadzić szybki, jednodniowy casting wewnętrzny, bo właściwie wchodziliśmy do studia. Pojawiła się Agnieszka. (…) Znamy się od lat, więc nie mogło być lepiej - zdradził Maciej Rock.

