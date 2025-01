Barbara Bursztynowicz i Dominika Ostałowska przekazały niedawno bardzo smutne wieści. Elżbieta Chojnicka z "Klanu" oraz Marta Mostowiak z "M jak miłość" poinformowały wiernych fanów, że odchodzą z seriali, w których grały. Obie aktorki świetnie zdają sobie sprawę z tego, że role miały ogromny wpływ na ich życie zawodowe, a także prywatne. Barbara w jednym z wywiadów wyjawiła, że rola Elżbiety mocno ją zaszufladkowała.

Dziennikarze portalu plejada.pl postanowili poprosić o komentarz w sprawie Ilonę Łepkowską, która była scenarzystką obydwu seriali i bardzo dobrze zna się z aktorkami. Wyjawiła czy ich decyzja była dla niej zaskoczeniem.

Nie, wydaje mi się, że to nie zaskakuje. W tym przypadku są dwie możliwości. Albo ktoś uznaje, że mu to ciąży, albo po tylu latach dochodzi do wniosku, że jednak nic innego już nie zagra, więc zostaje ze względów zarobkowych i robienia czegoś. Ma to miejsce przeważnie w przypadku starszych aktorów. Tu nastąpiło pewnie to znużenie. Ciężko jest mi się dziwić. Ja jestem ostatnią osobą do takich zdziwień, bo mnie się też nudziła zbyt długa praca w jednym serialu. Byłabym niesprawiedliwa i nie w porządku, gdybym zarzucała to aktorom. Ja zawsze to rozumiałam - powiedziała dziennikarzom.