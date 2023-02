Wellman ustawia do pionu Szwed! Do akcji wkroczył Prokop

Wydawało się, że Mikołaj K. wiedzie szczęśliwe życie spełnionego aktora, męża oraz ojca. Odkąd ożenił się z Sylwią Juszczak, jego Instagram przepełniony jest rodzinnymi zdjęciami nie tylko z najmłodszą pociechą, ale i z synami ze związku z Anetą Zając. Mimo iż aktorka nie udostępnia wizerunków chłopców w sieci, aktor nie ma z tym problemu. I nie tylko do ma mu do zarzucenia była partnerka, bo jak się okazuje, mężczyzna od lat nie płaci alimentów, a sprawa urosła do tak wysokiej rangi, że zajęła się nią prokuratura.

Fani masakrują Mikołaja K. pod zdjęciami jego żony. Sylwia Juszczak reaguje błyskawicznie

Sprawa ujrzała światło dzienne 3 lutego, kiedy dziennikarze Super Expressu dotarli do aktu oskarżenia wystosowanego pod adresem aktora.

- Określonego co do wysokości wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie na rzecz synów – M.K. w kwocie 1500 złotych miesięcznie i R.K. w kwocie 1500 złotych miesięcznie. Wskutek tego łączna wysokość powstałych zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, tj. o czyn z art. 209 par. 1 k.k. - przekazała nam prok. Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Internauci nie kryją oburzenia i masakrują aktora pod instagramowymi postami - zarówno jego, jak i jego żony. Sylwia Juszczak walczy z hejterami i na bieżąco usuwa krytyczne komentarze, ba, stara się chyba robić dobrą minę do złej gry, bo zamiast zabrać z partnerem głos, publikuje w social mediach treści niezwiązane ze sprawą.

- Wiązać się z gościem, który po porodzie zostawił dzieci i nie płaci na nie pieniędzy? To trzeba być desperatką. I obecnie akceptować ten stan? Takich ludzi trzeba napiętnować. Możecie kasować komentarze, udawać, że nie ma sprawy, ale karma i tak dopadnie was szybciej, niż myślicie - można było przeczytać na instagramowym koncie aktorki.

Jesteście w szoku, że Mikołaj K. doprowadził do takiej sytuacji? O tym, że nie potrafił porozumieć się z Anetą Zając, pisało się od zawsze.