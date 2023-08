Marcin Prokop ujawnił rodzinny sekret. Naprawdę lubi to robić!

Irena Kamińska-Radomska zasłynęła z tego, że uczyła w „Projekt Lady” jak być damami. Pokazywała, jak prawidłowo jeść, zachowywać się na balach czy nawet rozmawiać. Od tamtego czasu postanowiła pokazywać w swoich social mediach, jak zachowywać się w konkretnych sytuacjach zgodnie z zasadami savoir vivre. W ostatnich filmikach postanowiła kobiety nauczyć być damami. Pokazywała, jak prawidłowo powinno pić się herbatę czy kawę.

- Na przyjęciu na stojąco można napić się kawy czy herbaty. Do lewej ręki biorę serwetkę, a tu trzymam filiżankę wraz ze spodeczkiem. Spodeczek jest cały czas w tej samej pozycji. To filiżanka wędruje do ust, a nie razem ze spodeczkiem – opowiada Irena Kamińska-Radomska.

Szczegółowe ułożenie dłoni zobaczycie na filmiku.

Jeden z Internautów dopytał, co ze zwyczajem dokładania sobie ciasteczka na talerzyk, a potem moczyć je w herbacie.. Ekspertka od razu odpowiedziała.

- To zupełnie inna kwestia . W Polsce nie należy do właściwych zachowań. Jest to bardziej akceptowalne w Anglii – odpowiedziała ekspertka.

Patrycja Wieja: Żałuje udziału w "Projekt Lady"? Wyjawiła patent Małgorzaty Rozenek-Majdan!

Czy siadasz jak dama? Irena Kamińska-Radomska uczy manier

Jak się okazuje, dobre zasady ustalono także przy siadaniu przy stole. Irena Kamińska Radomska postanowiła objaśnić, jak siadać na krzesełku.

- Kiedy chce usiąść przy stole, powinno się odsunąć krzesło w miarę bezgłośnie i siadam na krawędzi krzesła, aby się nie wypinać. Przysuwam krzesło bezgłośne – wyjaśniła ekspertka.

Jednocześnie odniosła się też do tego, jak prawidłowo odejść od stołu.

- Wstawanie od stołu powinno być równie bezgłośne. Lekko się podnoszę i krzesło przesuwam do tyłu. Nie wypada robić to jednym ruchem. Bo wtedy się szura i wypina. A to wygląda mało elegancko – zakończyła ekspertka.