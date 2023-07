To najlepszy moment na ścięcie lawendy. Zrób to, a zapach będzie najbardziej intensywny

Sezon na czereśnie w pełni a wraz z nim przychodzą rady na to, jak pozbyć się robaków z czereśni, czy jak usunąć plamy po czereśniach. Jednak ostatnio do sieci trafiły instrukcje, jak jeść czereśnie zgodnie z etykietą. Po tym, jak dr Irena Kamińska-Radomska wywołała lawinę komentarzy instrukcją jedzenia banana przy użyciu noża i widelca do fanów ekspertki trafiło nagranie z owocami pestkowymi.

Irena Kamińska-Radomska pokazuje jak jeść czereśnie. „Końcówka to mistrzostwo”

Dla fanów jedzenia rękami to dobra wiadomość. Zgodnie z zasadami savoir-vivre’u czereśnie jamy przy użyciu dłoni. Chociaż, to nie znaczy, że możemy raczyć się tymi owocami w taki sposób jak Bronka z seriali „Daleko od szosy”. Irena Kamińska-Radomska, która dała się poznać szerszej publiczności w programie TVN „Projekt Lady”, na swoim Instagramie publikuje, krótkie filmy z poradami dotyczącymi etykiety. W jednym z ostatnich nagrań tłumaczy, że czereśnie jemy rekami, ale pestkę dyskretnie odkładamy na bok talerza albo do osobnego pojemnika. Ekspertka pokazuje też, jak nie pozbywać się pestki. Na końcu nagrania wypluwa ją przez okno, co rozbawiło internautów.

- Zobaczyć panią Irenę Kamińską-Radomską, która wypluwa pestkę - bezcenne. - Końcówka to mistrzostwo. - Pani Irenko, jak zawsze w punkt. Zasady zazwyczaj kojarzą nam się z uroczystościami, czymś doniosłym, ważnym. A przecież i na co dzień może bam być miło, ładnie, przyjemnie, swobodnie, ale z klasą. - Największą radość chyba Pani sprawia pokazywanie czego nie wypada robić - komentują internauci.

Co ciekawe, miłośnikiem czereśni był francuski król, Ludwik XIV. Według legend miał wdrapywać się na drzewa i zjadać owoce plując pestkami w zupełnie niekrólewski sposób. Ach, gdyby tylko „Król Słońce” miał dostęp do Instagrama.

