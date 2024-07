Iwona Oleksiewicz: Życie intymne na wakacjach ma więcej swobody

QUIZ. One błyszczały w szarym PRL-u! Sprawdź, jak dobrze znasz słynne aktorki Polski Ludowej. 6/10 to już dużo!

Piękna Iwona ze swoim mężem jest już 29 lat po ślubie, a parą są ponad 30 lat. Są dla siebie ogromnym wsparciem, a także najlepszymi kochankami. Modelka zawsze może liczyć na dobre słowo od ukochanego. - Dbam o siebie w każdej płaszczyźnie życia, począwszy od spraw związanych z wyglądem zewnętrznym, ale również z tak ważną sferą intelektualną i duchową, poprzez kształcenie się w różnych dziedzinach. Nie ukrywam, ze lubię dobrze wyglądać. Jestem kobietą, która patrzy w lustro i się sobie podoba, która powtarza sobie "jesteś piękna i mądra, spełniasz się i podążasz dobrą drogą". Czuję się pewna siebie, a ta pewność jeszcze się umacnia. Piękno trzeba celebrować. Mam wrażenie, że z wiekiem nabrałam coraz większej pewności do realizacji także najskrytszych marzeń. Dzięki fotomodelingowi, który pomógł mi otworzyć się na siebie samą, na moją cielesność, czuję się seksowna i wyzwolona. Mam to szczęście, że mogę zawsze liczyć na mojego męża, który nigdy nie szczędzi mi komplementów, ale również mądrych rad. Nie tylko mówi mi piękne słowa na temat mojego wyglądu, ale również wspiera moje działania, również projekty na rzecz kobiet, kibicuje mi na drodze do rozwoju osobistego i daje siłę na dalsze projekty. Jest moim ogromnym wsparciem - opowiada „Super Expressowi” Iwona Oleksiewicz.

W małżeństwie Iwony nie ma tajemnic

Aktorka otwarcie rozmawia z mężem o swoich potrzebach. W jej małżeństwie nie ma tajemnic, a jakiś czas temu odkryła zalety wspólnych wyjazdów z mężem, na których wspólna namiętność i seks smakuje jeszcze lepiej. - Nie nudzimy się ze sobą ani w codziennych sprawach ani w intymnych sytuacjach, gdzie szacunek, miłość do siebie i sfera intymna jest bardzo ważna. Sfera seksu jak każda inna jest ważna i trzeba o nią dbać, ale każdy ma inny temperament i ważne jest, aby znaleźć porozumienie, także w tej płaszczyźnie, Wzajemne wsparcie i możliwość pomocy sobie wzajemnie jest ważnym aspektem w każdym związku. Życzę każdej kobiecie, żeby po trzydziestu latach związku tak dobrze czuła się w sypialni ze swoim mężem. Odnaleźliśmy się na tyle, żeby doświadczać nowych rzeczy, aby dalej odkrywać siebie nawzajem i mówić sobie o swoich potrzebach. Miedzy nami wciąż jest miłość i namiętność, choć bywały momenty, że seks był na dalszym planie, szczególnie, kiedy dzieci były małe. Ale to naturalna kolej rzeczy. Teraz są już dorosłe, a my możemy mieć więcej czasu dla siebie i odkrywać się na nowo - wyznaje Iwona. - Lubimy wspólne podróże, staramy się co jakiś czas wyjeżdżać tylko we dwoje. Celebrujemy wtedy nasz wspólny czas i nasz dojrzały związek. Wciąż ze sobą randkujemy. Często dostaję kwiaty od męża. Nasz seks na wakacjach także ma nieco inny wymiar. Czujemy się swobodniej i możemy sobie pozwolić na duży luz i odpoczynek, na dużo więcej również w sypialni. Seks dwojga dorosłych, dojrzałych ludzi jest również ważnym elementem udanego związku – zauważa Iwona.

Iwona Oleksiewicz wspiera inne kobiety i nie przejmuje się tymi, którzy rzucają jej pod nogi kłody

Aktorka podkreśla, że życzy każdej kobiecie tak pięknej relacji, jaką ona sama ma ze swoim mężem. Zaznacza, że to bardzo ważne i że nie warto oglądać się na innych, którzy zawsze maja coś do powiedzenia za „twoimi plecami. Oni zawsze będą mówić”. - Podczas Konferencji Kobiecości - Ja z przyszłości, razem z prelegentkami chciałyśmy uświadomić kobietom, które w siebie nie wierzą, że na nic w życiu nie jest za późno, ani na spełnianie marzeń ani na miłość. Ograniczenia są tylko w naszych głowach i tylko my sami się blokujemy. Trzeba żyć w zgodzie z samym sobą i podążać za swoimi pragnieniami, nie wstydzić się tego i być wiernym własnym przekonaniom. Warto robić swoje bez względu na to, co mówią inni. Inni mają swoje życie i powinni się zająć właśnie nim. Staram się pokazywać, że kobiety powinny się wspierać i działać wspólnie. Niestety jest również tak, że nieuczciwe, raniące i nacechowane brakiem szacunku praktyki są na porządku dziennym. Kobieca zawiść niestety nie jest mi obca i wielokrotnie doświadczyłam tego. Uważam, ze trzeba omijać toksyczne środowisko, a swoją energię lokować w pozytywne obszary swojego życia. Możemy tylko mieć nadzieję, ze to się zmieni i wszystkie kobiety będą dla siebie wsparciem. Najważniejsze jednak, żeby się nie poddawać, wierzyć w siebie, swoje marzenia i iść swoją drogą - mówi Iwona Oleksiewicz.