Daria Widawska: Mama zaprowadziła mnie do ginekologa

Ile wiemy o własnej seksualności i czy oswoiliśmy tematy związane z tą intymną sferą? Nieliczni rozpoczynają edukację w domu. Większość doszkala się wśród rówieśników, by w życiu dorosłym sprawdzać, co jest prawdą a co mitem. Nasze zdrowie to nie tylko sfera fizyczna i psychiczna, ale także zdrowie seksualne. Niestety tej ważnej wiedzy, tak przydatnej w życiu, większość z nas nie wynosi ani z domu, ani ze szkoły. Kwestia wiedzy seksualnej pozostaje nierzadko z boku, jako coś, co jest wpisane w naszą naturę, więc nie wymaga znajomości rzeczy. Konsekwencje zaniedbań w tym względzie mogą być czasem traumatyczne.

W rodzinnym domu Darii Widawskiej rozmawiało się o seksie

Znana i lubiana aktorka Daria Widawska miała to szczęście, że w jej domu rozmawiało się o seksie. Miała bardzo otwartą mamę. - Pierwsze, najważniejsze informacje dotyczące sfery życia seksualnego, przekazała mi moja mama. To ona była moim edukatorem. Otwarcie rozmawiała ze mną na trudne tematy, na takim poziomie, na który - w jej mniemaniu - byłam przygotowana. To mama zaprowadziła mnie po raz pierwszy do ginekologa, przestrzegała mnie przed pewnymi rzeczami, mówiła, jak się zabezpieczać przed ciążą. W naszym domu to nigdy nie był temat tabu, choć nie było też tak, że luźno się o nim rozmawiało. Wiedzę czerpałam też, jak wszyscy, ze środowiska, w którym dorastałam, od koleżanek - mówi Daria Widawska. Dziś aktorka sama jest mamą dwóch synów Iwo (16 l.) i Brunona (9 l.). Zdaniem gwiazdy, dla każdego rodzica „seks” to nie jest prosty temat do rozmów. Często nie, dlatego że on sam się wstydzi, ale, dlatego że dorastające dziecko krępuje rozmowa z rodzicem o „tych sprawach”. - Doświadczam tego z moim dostającym synem. Delikatnie testuję jego gotowość do podjęcia tematu, bo nie chcę naruszać jego przestrzeni. Z tym mam większy problem, niż z samą rozmową - dopowiada Daria.

Daria Widawska o edukacji seksualnej w szkole

Artystka uważa, że dzieci i młodzież edukację seksualną powinny otrzymywać zarówno w domu, jak i w szkole. - Edukacja seksualna powinna się odbywać dwutorowo - w domu i w szkole, by wzajemnie się wspierały i uzupełniały wiedzę dziecka. Lepiej dla dziecka jest, by przyswajało wiedzę z neutralnego źródła, bo rodzic dla młodego człowieka nie jest autorytetem. Wręcz przeciwnie - czasem robi wszystko, żeby dyskredytować opinie rodzica, zwłaszcza w delikatnych sferach dotyczących życia intymnego. To naturalny etap życia - nastolatek staje się niezależny, buduje swoją autonomię, ale po kilku latach w naturalny sposób wraca do rodziców i znów szanuje ich autorytet. Uważam, że rodzić powinien podpowiadać, próbować rozmawiać, obserwować, podążać mentalnie za dzieckiem – zauważa Widawska.

