Iwona Pavlović długo o tym nie mówiła. Teraz przerwała milczenie! Tak mówi o swojej emeryturze!

Iwona Pavlović to jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Od prawie dwóch dekad tancerka zasiada za stołem jurorskim. Przez lata oceniała poczynania taneczne największych polskich gwiazd m.in Julii Wieniawy, Agaty Kuleszy, czy Roksany Węgiel i Dagmary Kaźmierskiej - które występują w najnowszej edycji. Najpopularniejsza polska jurorka w ostatnim wywiadzie wspomniała o emeryturze. Z jej ust padły gorzkie słowa.

"Taniec z Gwiazdami". Iwona Pavlović szczerze o swojej emeryturze.

Iwona Pavlović w rozmowie z serwisem "Pomponik" opowiedziała o emeryturach środowiska tanecznego. O ile sama nie musi się bać o swoją przyszłość, bo przez lata zgromadziła oszczędności, to sytuacja całego środowiska tanecznego nie wygląda najlepiej.

- Ja nie chcę narzekać, bo ja jestem zabezpieczona, ponieważ też używałam głowy, chociaż w dawnych czasach - bardziej o aktorach myślę - nikt wtedy nie myślał, że to się tak przełoży, że oni będą mieli niskie emerytury i tuzy w aktorstwie okazuje się, że dostają niewiele. Myślę, że w tańcu tak samo będzie, ponieważ cała gama tancerzy, nauczycieli tańca to strefa komercyjna, czyli nie jesteśmy zatrudnieni w strefie państwowej i teraz te emerytury to będą groszowe sprawy - wyjawiła Iwona Pavlović w rozmowie z Pomponikiem.

