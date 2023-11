Siostrzenica ujawniła, co działo się z Hanną Gucwińską przed śmiercią. Potwornie to smutne

"Taniec z gwiazdami" to jeden z najbardziej popularnych i najbardziej lubianych programów telewizyjnych w Polsce. Nowy sezon programu miał pojawić się na Polsacie wiosną 2024 roku, po bardzo długiej przerwie. Ostatnia seria, w której wygrali Ilona Krawczyńska Robert Rowiński, została bowiem wyemitowana jesienią 2022. Jednak jak się teraz okazuje, przyszłość programu stoi pod znakiem zapytania! Głos w tej sprawie zabrała legendarna jurorka tego programu, Iwona Pavlović! Poznajcie szczegóły!

Iwona Pavlović o przyszłości "Tańca z Gwiazdami". Powiedziała, kiedy może zapaść decyzja!

Jak podają portale plotkarskie, nowa edycja stoi pod znakiem zapytania. W 2024 roku program odchodziłby swoje 10-lecie w stacji Polsat. Producentom zależałoby na formacie "All Stars", czyli z największymi gwiazdami poprzednich edycji! Głos w sprawie przyszłości programu zabrała Iwona Pavlović.

- Bardzo tęsknię. Kocham ten program. Tak mi jest dziwnie tej jesieni, bo nie ma "Tańca z Gwiazdami". Też bym chciała, żeby był, ale czy tak będzie? To już nie od nas zależy - wyznała w rozmowie z "Faktem".

Jurorka powiedziała też, kiedy możemy spodziewać się wstępnych decyzji odnośnie przyszłości programu.

- Mam nadzieję, że będzie wiosną, takie przynajmniej były rozmowy. Natomiast czy będzie, czy nie to dopiero zobaczymy. Czekamy. Myślę, że do końca roku decyzje będą zapadać, a my dowiemy się pewnie po Nowym Roku, co się dzieje - dodała w rozmowie z "Faktem".

