Iza z "Rolnik szuka żony 8" rozpaczała, gdy Kamil ją odrzucił. Dziś jest szczęśliwie zakochana

Iza to uczestniczka 8. edycji programu "Rolnik szuka żony", która napisała list do Kamila. Mężczyzna zaprosił ją nawet do swojego gospodarstwa, aby mogli poznać się bliżej. Mimo wielkich starań dziewczyny, faworytką Kamila została Asia. Na wieść, że Kamil postanowił odesłać ją do domu, Iza wpadła w rozpacz. Młody rolnik zachował się jak prawdziwy dżentelmen i nie tylko uspokoił zapłakaną dziewczynę, ale także przeprowadził z nią długą i szczerą rozmowę.

Odrzucenie przez Kamila z pewnością było dla Izy trudnym doświadczeniem, ale ta dwójka rozstała się w przyjacielskich stosunkach. Iza bardzo kibicowała parze, a w finale, gdy Kamil oświadczył się Asi, nie kryła podekscytowania i mocno wyściskała świeżo upieczonych narzeczonych.

Iza z "Rolnik szuka żony" jest zakochana. Pokazała zdjęcia z chłopakiem

Kamil i Asia w 2022 roku doczekali się dziecka, córeczki Tosi, a obecnie planują ślub. Ceremonia ma odbyć się we wrześniu. Życie ułożyła sobie również Iza, która jest szczęśliwie zakochana. W walentynki dziewczyna pokazała zdjęcia z ukochanym na swoim profilu na Instagramie.

- Trochę go jednak lubię - napisała.

My również się do nich przyłączamy.

