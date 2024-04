Izabela Janachowska pokazała swój olbrzymi dom. Nie uwierzycie, co tam ma

Co mówił?

Izabela Janachowska to jedna z tych gwiazd, które bardzo chętnie chwalą się swoim życiem w mediach społecznościowych. Niedawno ekspertka ślubna dodała na swoje konta w social mediach nagrania, na których prezentuje bogatą posiadłość. Nie uwierzycie, co się w niej znajduje.

Zobacz też: Wyciekło, co Izabela Janachowska zrobiła ze swoją twarzą. Zmianę widać jak na dłoni. Co za metamorfoza

Izabela Janachowska chwali się pięknym domem

Iza oraz jej mąż Krzysztof od wielu lat tworzą udany związek. Chętnie też wyznają sobie uczucia w mediach społecznościowych. Jakiś czas temu zaprezentowali dom, w którym mieszkają. To ogromny apartament, który na każdym zrobi piorunujące wrażenie.

W przepięknym domu Izabeli Janachowskiej królują naturalne kolory oraz eleganckie meble, które zostały wykończone złotymi metalowymi elementami. Te dodatki świetnie komponują się z marmurem, który obecny jest w salonie, kuchni, a także łazience. Wyraźnie widać, że Iza lubi styl glamour. We wnętrzach nie brakuje też drobnych czarnych akcentów czy subtelnych dodatków wykonanych z naturalnego drewna. Trzeba przyznać, że Janachowska ma naprawdę dobry gust.

Zobacz też: To już koniec! Pilna wiadomość z "Tańca z gwiazdami". Nieodwołalna decyzja!

Gwiazda zachowuje jednak zdrowy rozsądek, jeśli chodzi o koszty wykończenia apartamentu. W rozmowie z dziennikarzami jastrzabpost.pl wyjawiła, że nie warto kupować drogich sprzętów do domu.

"Natomiast często te koszty są mnożone absolutnie bezsensownie, więc trzeba utrzymać zdrowy balans i nie przesadzać, bo ja mam takie poczucie, że nawet najpiękniejsze wnętrze po jakimś czasie się znudzi. Nie chciałabym doprowadzić do sytuacji, że np. po jakimś czasie będę chciała wymienić lampę, ale tego potem nie zrobię, bo pomyślę, że nie możemy jej wymienić, bo ona tyle kosztowała. No nie. Nie dajmy się zwariować" - wyznała w wywiadzie.

Janachowska wprowadziła się do ukochanego po kilku tygodniach znajomości

Warto wspomnieć, że Jabłoński zaproponował Izie wspólne mieszkanie po dwóch tygodniach.

"Mój mąż mnie tu wprowadził. Chyba po jakichś dwóch tygodniach od naszego poznania powiedział, że dosyć ma odwożenia mnie do domu i żebym może po prostu tu zamieszkała. No, ja byłam w takim szoku. Powiedziałam "słuchaj, no wiesz, mam swoje życie, swoją wolność, swoje mieszkanie". Trochę bałam się takiej relacji z mieszkaniem razem" - zdradziła w najnowszym filmie na TikToku.

Gwiazda dodała również, że po kilku dniach podjęła decyzję o zmianie miejsca zamieszkania. Jabłoński nie czekał i od razu zamówił firmę przeprowadzkową. Wybranek gwiazdy wyznał, że chwilę po wspólnym zamieszkaniu Iza od razu postanowiła zrobić remont.

Zobacz galerię: Izabela Janachowska się nie starzeje. Gwiazda z roku na rok wygląda coraz młodziej!