To już koniec! Pilna wiadomość z "Tańca z gwiazdami" . Nieodwołalna decyzja!

Izabela Janachowska odchodzi z programu "Taniec z gwiazdami"! Sensacyjna wiadomość pojawiła się niedzielne przedpołudnie. Klamka zapadła! - "Taniec z Gwiazdami" to program, który pokochałam całym sercem - najpierw jako tancerka, później, po latach, jako prowadząca. Nadszedł jednak taki moment mojego życia, że nie mam w sobie przestrzeni na prowadzenie największego i najważniejszego programu rozrywkowego w Polsce. Teraz potrzebuję czasu i spokoju, mam jednak nadzieję, że niebawem znajdę w sobie siłę, żeby wrócić do Was z nowymi projektami. Dziękuję stacji Polsat za zrozumienie i wsparcie, które otrzymałam w związku z moją decyzją. Jurorom, prowadzącym i uczestnikom życzę fantastycznej przygody. Liczę, że na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" znajdziecie tę radość, która mnie tam zawsze przyciągała - czytamy na Instagramie na profilach Izabeli Janachowskiej i "Tańca z gwiazdami"

Wiosenna edycja programu "Taniec z gwiazdami" niesie ze sobą sporo zmian. Wiemy już, że wielkie roszady przeprowadzone zostały w składzie jury. Z programu odchodzą Andrzej Grabowski, a także Andrzej Piaseczny. Oceniać tańczące gwiazdy będą za to Ewa Kapsrzyk, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda. Wśród uczestniczek "Tańca z gwiazdami" - według naszych informacji - zobaczyć mamy m.in. Małgorzatę Ostrowską Królikowską, która ponoć za jeden odcinek otrzymać 10 tys. złotych.