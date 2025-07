Izabela Kisio-Skorupa pobita! Wszystko się nagrało. Sprawca wpadł, gdy odwiedził ją w szpitalu

Izabela Kisio-Skorupa od co najmniej kilku lat prowadzi kontrowersyjną działalność w mediach społecznościowych. Publikuje różne filmiki w sieci, często wulgarne i pełne przekleństw, angażuje się w podejrzane projekty, a nawet eksponuje części intymne, które poddawane są operacjom plastycznym w ramach różnych współprac. Jej znana córka, aktorka Aleksandra Kisio, dawno odcięła się od matki, która w jej ocenie wymaga pomocy specjalistów. Ona zaś, mając żal do córki, często powraca do jej tematu w publikowanych przez siebie nagraniach - w przeciwieństwie do samej Aleksandry. Tym razem Kisio-Skorupa padła jednak ofiarą realnego napastnika, który zadał jej obrażenia fizyczne.

Do napaści doszło, gdy Izabela Kisio-Skorupa prowadziła relację na żywo. Sławomir O., jej znajomy, awanturę rozpoczął od progu hotelu na gdańskiej Zaspie. Walił do drzwi pokoju, później od słów przeszedł do czynów. - Iza, kur***, dlaczego napie*** na mnie na lajfie? Tak się nie robi - krzyczał mężczyzna, który następnie uderzył kobietę pięścią w klatkę piersiową. Popchnął ją też tak mocno, że upadła i doznała uszczerbku na zdrowiu. Podczas szamotaniny udało jej się wyrzucić go z pokoju.

Z czasem okazało się, że obrażenia Kisio-Skorupy są poważniejsze, niż się wydawało, więc kobieta zgłosiła się do szpitala. Świadkiem całego zajścia byli internauci, którzy oglądali prowadzoną przez nią relację. Szczegóły poniżej.

Policja interweniuje w sprawie Izabeli Kisio-Skorupy. Sławomir O. został zatrzymany w szpitalu

We wtorek, 8 lipca 2025 roku, policjanci z komisariatu na Przymorzu zatrzymali 47-latka z Gdańska, który wtargnął do pokoju hotelowego swojej 68-letniej znajomej. Funkcjonariusze potwierdzają, że mężczyzna uderzył kobietę pięścią w klatkę piersiową, a następnie popchnął ją - rany określono jako "obrażenia ciała trwające powyżej siedmiu dni". W środę, 9 lipca, Sławomir O. usłyszał zarzuty, a prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór i wydał zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej.

- Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożyła 68-letnia kobieta. Do zdarzenia doszło 7 lipca wieczorem w jednym z pokojów hotelowych na Zaspie. Do pokoju pokrzywdzonej wtargnął jej znajomy i mimo wyraźnego żądania nie chciał opuścić pomieszczenia. Podczas sprzeczki mężczyzna uderzył pokrzywdzoną pięścią w klatkę piersiową, a następnie popchnął ją, powodując upadek 68-latki. Całe zdarzenie strony relacjonowały w mediach społecznościowych. Po otrzymanym zgłoszeniu policjanci zabezpieczyli nagranie z telefonu kobiety i ustalili, że na skutek zdarzenia pokrzywdzona doznała średniego uszczerbku na zdrowiu - informują policjanci w oficjalnym komunikacie.

Jak się okazuje, 47-latka z Gdańska został aresztowany podczas wizyty w szpitalu, gdzie chciał odwiedzić i prawdopodobnie przeprosić Kisio-Skorupę za swoje zachowanie. Wówczas mundurowi go złapali, zabezpieczono też jego telefon. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił przedstawić sprawcy zarzuty za uszkodzenia ciała i naruszenie miru domowego. Teraz grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

