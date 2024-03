Izabela Trojanowska już tak nie wygląda! Wróciła do fryzury sprzed 40 lat!

Izabela Trojanowska to jedna z najbardziej popularnych piosenkarek w naszym kraju. Do jej hitów tańczy do dziś niemal cała Polska. Widzowie poza jej piosenkami pokochali ją również za rolę w kultowym serialu "Klan". Ostatnio piosenkarka wydała nowy singiel. Postawiła również na zmianę wizerunku. Gwiazda wróciła do fryzury, którą miała 40 lat temu. Zobaczcie, jak teraz wygląda Izabela Trojanowska.

Izabela Trojanowska już tak nie wygląda! Postawiła na odważne rockowe cięcie!

Izabela Trojanowska udała się ostatnio do fryzjera o czym poinformowała na swoich mediach społecznościowych.

- Postanowiłam wrócić do fryzury sprzed ponad 40 lat, która narodziła się w salonie Vidala Sassoona w Londynie na początku lat 80-tych. A wszystko dlatego, że po latach znalazłam osobę, która uczyła się od samego Mistrza - Dobrawę Piękos - Szymańską! A przy okazji dowiedziałam się, że dziś ta fryzura nazywa się "Mullet". To cięcie zachwyciło samą Miley Cyrrus… Wszystko zatacza koło. Podobnie jak muzyka, tak też stylizacje fryzur powracają… Powracam i ja do tamtej fryzury! - napisała na "Facebooku".

