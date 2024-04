Izabela Trojanowska nie umie usiedzieć w jednym miejscu. Mąż nie kryje oburzenia

Izabela Trojanowska to jedna z najbardziej znanych gwiazd w polskim show-biznesie. Artystka, chociaż niedługo skończy 69 lat, nie zamierza wybierać się na emeryturę. Ma zupełnie inne plany, z którymi nie zgadza się jej ukochany mąż.

Izabela Trojanowska przyprawia męża o palpitację serca

Izabela Trojanowska mimo dojrzałego wieku czuje się doskonale i nie zamierza zwalniać tempa. W planach ma zrobienie nowej płyty. Zapowiedzią jej muzycznych planów jest singiel "Niebo nad Warszawą". Artystka w rozmowie z dziennikarzami "Świat&Ludzie" wyjawiła, co jeszcze planuje robić w najbliższym czasie i jak reaguje na to jej ukochany mąż. Okazuje się, że między nimi nie dzieje się najlepiej.

Okazuje się, że na Izabelę Trojanowską czeka masa interesujących wyzwań. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że niedługo nie będzie miała czasu dla najbliższych. W najnowszym wywiadzie opowiedziała o mężu, który nie jest zadowolony z jej poczynań. Gwiazda zapytana o to czy podobają mu się jej plany, opowiedziała wprost.

"Tak, choć muzę przyznać, że jest on największym krytykiem w rodzinie. Zresztą nie tylko w stosunku do mnie. Zawsze kiedy myślę, że zrobiłam coś dobrze i chcę się mu tym pochwalić, to dowiaduję się od niego, jak marne były to rzeczy. On zawsze znajdzie coś, co można poprawić. I wcale nie mam o to do niego żalu, choć, nie ukrywam, że bywa mi przykro. Ale szybko się zbieram i działam. A po poprawkach efekt jest zwykle niewspółmierny" - wyznała Trojanowska w rozmowie z dziennikarzami "Świat&Ludzie".

Izabela Trojanowska uwielbia odkrywać nowe miejsca. Ona nie usiedzi w miejscu

Izabela Trojanowska to nie tylko aktorka i wokalistka, ale i zaprawiona podróżniczka. Gwiazda uwielbia zwiedzać świat, nawet najdalsze zakątki. Jakiś czas temu wybrała się na wakacje z córką. Panie poleciały do Hiszpanii.

"To był mój pierwszy wyjazd od dwóch lat i postanowiłam na nim tylko odpoczywać. Zwykle przy takich okazjach dużo zwiedzam. Tym razem postawiłam bardziej na sport i słońce" - powiedziała "Super Expressowi" Trojanowska.