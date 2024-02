Izabela Trojanowska czeka na ślub córki i marzy o wnukach

Tak przyszła do teatru. Czerwone lateksowe spodnie to ekstrawagancja? To zerknij na pierzaste buty

Artystka wciąż jest w sile wieku. Izabela Trojanowska z powodzeniem gra koncerty, nagrywa nowe piosenki oraz nieprzerwanie występuje w kultowym „Klanie”. Aktorka i piosenkarka zapewnia, że ma się doskonale. Jest pełna optymizmu i werwy do pracy. Cieszy się, że zdrowie dopisuje jej samej oraz bliskim. Wyznała nam, że ma jeszcze jeden powód do radości. Jej córka Roxanna jest szczęśliwie zakochana.

Wybranek pociechy gwiazdy wydaje się być idealnym materiałem na zięcia. Iza chętnie widziałaby swoją jedynaczkę na ślubnym kobiercu, a na dodatek marzą jej się wnuki. - Moja córka ma się fantastycznie. Kończy już studia, ma chłopaka. Widać, że będzie dobrze, będzie rodzina za chwilę. Cieszę się… Myślę, że rok, dwa i będzie ślub. Bardzo trzymam za nich kciuki. Mam nadzieję, że wreszcie doczekam się i zostanę babcią – wyznała ”Super Expressowi” Izabela Trojanowska i zapewnia, że będzie super teściową. – Bardzo lubię chłopaka Roxanny i całą jego rodzinę. Nie wyobrażam sobie, żeby były jakieś skazy w tej relacji i w mojej z nimi. Mój przyszły zięć nie jest Polakiem, może nie jest moim fanem, ale tego nie oczekuję. Zna mój repertuar, wie, kim jestem i to mi wystarczy – dodaje gwiazda. Roxanna wybrała życie w Niemczech, gdzie ukończyła studia prawnicze.

Córka Trojanowskiej darowała sobie karierę wokalną

Choć miała predyspozycje, by zrobić karierę wokalną, porzuciła te marzenia, bo polski show-biznes ją rozczarował, o czym Trojanowska wspominała wielokrotnie. Najwyraźniej nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jej ukochana jedynaczka z powodzeniem spełnia się na innych płaszczyznach życia i ma szansę na szczęśliwą rodzinę, a jak widomo show-biznes nie sprzyja stabilizacji. To ciągła walka o przetrwanie. Iza nie zapomina o swoich fanach. Już 17 lutego premierę będzie miał teledysk do jej najnowszej piosenki "Niebo nad Warszawą". Artystę do klipu stylizowała Ewelina Krajewska.

Więcej w materiale wideo, który nagraliśmy przy okazji pokazu Deni Cler!

