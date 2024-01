Izabela Zalech - piękna fotomodelka lubi łóżkowe przebieranki. W jaki sposób jeszcze rozpala swego mężczyznę?

Niespodziewana zmiana w programie "Nasz nowy dom" tuż przed startem nowego sezonu. Polsat niemal do końca utrzymał to w tajemnicy

Ta dziewczyna niebawem zamiesza w naszym show-biznesie. Piękna Izabela Zalech ma na koncie zagraniczne sesje zdjęciowe dla prestiżowych magazynów takich jak „Elle”, „Marie Claire”, czy „Maxim”. W Polsce jest jedną z najpiękniejszych ring girl podczas walk MMA. Coraz częściej też pojawia się w roli gwiazdy na warszawskich eventach. Niestety jej serce obecnie jest zajęte. Celebrytka jest bardzo szczerą osobą. Otwarcie mówi o tym, że lubi seks. - Seks jest w moim życiu dość istotną sprawą. Mam bardzo duży temperament i nie ukrywam tego. Lubię kusić swojego mężczyznę seksownymi strojami, ale na niektóre wyjścia także ubieram się dość odważnie. Jeśli chodzi o bieliznę, to uwielbiam czerwone lub czarne koronki, do których zawsze zakładam pończochy i szpilki. Mężczyźni to uwielbiają – opowiada „Super Expressowi” Iza.

Iza nie wyobraża sobie nudy w sypialni!

- Od czasu do czasu jak mam ochotę na większą fantazję, to bawię się w przebieranki. Zakładam wtedy na siebie lateksowe lub skórzane ciuszki, trochę jak do BDSM, ale tego akurat nie praktykuję. Miewam ochotę na coś ostrzejszego i bywam niegrzeczna, ale w mojej sypialni nie ma przemocy. Nie wyobrażam sobie nudy w sypialni – dodaje modelka i przyznaje, że choć czasem pozwala sobie z partnerem na różne szaleństwa i eksperymenty, to jednak jest romantyczką. - Duże znaczenie ma dla mnie dotyk. Lubię pieścić mojego mężczyznę i lubię kiedy on także zmysłowo muska moje ciało i namiętnie mnie całuje. Dbam o romantyczny nastój. Czasem przygotowuję dla mojego chłopaka kolację przy świecach i wspólną kąpiel, pełną aromatycznych olejków lub zapachowych kul. To fajny wstęp do upojnej nocy – zdradza celebrytka.

Izabela Zalech o idealnym mężczyźnie

Jej mężczyzna musi być jednocześnie silny i wrażliwy. - Kiedyś większą wagę przywiązywałam do wyglądu partnera. Teraz ma to mniejsze znaczenie. Nie oglądam się za nie wiadomo jak umięśnionymi macho z siłowni ze sztuczną opalenizną. Najważniejsze, żeby partner był zadbany i miał odpowiedni charakter, był zaradny, darzył mnie miłością i szacunkiem oraz od czasu do czasu spełniał moje zachcianki. W związku mam czuć się kobietą. Nie wyobrażam sobie być z kimś, kto mnie nie zrozumie. Lubię rządzić w związku. W łóżku mój mężczyzna może od czasu dominować, chociaż ja też lubię przejmować inicjatywę, ale w życiu ostatnie zdanie należy do mnie – uśmiecha się artystka, która już niebawem wypuści swój debiutancki singiel. - Jakiś czas temu nagrałam piosenkę. W planach mam zrealizowanie teledysku – cieszy się Iza.

