Izabella Krzan kariera w TVP: Pytanie na śniadanie, Koło fortuny, Sylwester marzeń

Izabella Krzan błyskawicznie stała się jedną z największych gwiazd TVP. Piękna modelka i prezenterka na Woronicza zaczynała od pracy w programie "Pytanie na śniadanie". Nie od razu została jednak jedną z prowadzących śniadaniówkę. Początkowo Izabella Krzan prowadziła cykl reportaży Lajk!. Z czasem szefostwo przydzieliło jej poważniejsze zadania - prezenterka trafiła do "Koła fortuny", gdzie pełniła rolę hostessy, współprowadziła także Sylwestra Marzeń. W 2021 Izabella Krzan została pełnoprawną prowadzącą programu "Pytanie na śniadanie". Mimo że jest ulubienicą widzów, zdecydowała, że odejdzie z TVP. Sprawa jest przesądzona, choć termin jej rozstania z telewizją publiczną raczej będzie bardzo odległy. Izabella Krzan zdradziła także swoje marzenia związane z przeprowadzką i adopcją.

Izabella Krzan o odejściu z TVP i adopcji. Chce mieszkać na wsi

Prezenterka TVP na pewno za jakiś czas przestanie występować w "Kole fortuny". - Myślę, że przyjdzie taki moment (odejścia z "Koła fortuny" - przyp. red.). Kiedyś na pewno przyjdzie. Zwłaszcza, że ja gdzieś docelowo chyba marzę, żeby mieć 40-50 lat i swoją agroturystykę. Mnóstwo adoptowanych zwierząt i totalnie przenieść się na wieś. To jest moje marzenie, aby wrócić znowu na Mazury - zdradziła Izabella Krzan w rozmowie z portalem Plotek.pl. To nie wszystko. Modelka generalnie będzie chciała wymiksować się z TVP i telewizji! - Trudne, by cały czas przez 20, 30 lat, być cały czas gdzieś pierwszym i w czołówce prowadzących w różnych stacjach. Prędzej czy później przyjdzie taki moment naturalnie, że wyczuję, że to jest ten moment, że czas się ewakuować - deklarowała Izabella Krzan. Ten moment szybko jednak raczej nie nastąpi.

Na razie jeszcze tak bardzo chłonę ten świat i tak bardzo dobrze mi się pracuje w tym miejscu, w którym jestem, że nie zamierzam jeszcze ewakuować się na emeryturę. Dopiero w dalszej przyszłości widzę się w miejscu pełnym spokoju, ciszy i zwierząt, bo jestem zwierzolubem na maksa - zaznaczyła modelka.