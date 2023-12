Jacek Borkowski ożeni się przed świętami. Za pół roku znów będzie powód do świętowania!

Przystojny wdowiec już niebawem ponownie się ożeni. Jacek Borkowski po śmierci ukochanej żony Magdaleny Gotowieckiej próbował ułożyć sobie świat na nowo. Media wielokrotnie rozpisywały się o jego nowych związkach. Choć kandydatek na żonę Borkowski miał naprawdę wiele, zdecydował się na związek z Jolantą, piękną panią radiolog z Krakowa. To jej już za dwa tygodnie złoży przysięgę małżeńską. Świadkami będą przyjaciółka panny młodej oraz syn Jacek Borkowski Junior, ale na huczne wesele goście będą musieli poczekać do lata.

Jacek Borkowski rozwodnik i wdowiec wkrótce weźmie kolejny ślub kościelny!

Wtedy też Jacek i Jola przysięgną sobie miłość przed ołtarzem. - Ślub odbędzie się tuż przed samymi świętami Bożego Narodzenie w Urzędzie Stanu Cywilnego w podwarszawskim Radzyminie. Uroczystość ma być skromna, ale latem gości czeka powtórka z rozrywki, ponieważ Jola o Jacek zaplanowali już ślub kościelny. Wtedy też wyprawią wielkie wesele. Teraz jedynie zjedzą weselny obiad z najbliższymi – zdradza „Super Expressowi” znajoma aktora, który przyszłą żonę poznał pięć lat temu po jednym ze swoich koncertów w Katowicach. Jola podeszłą do niego po autograf na płycie. Zamienili ze sobą kilka słów. Później pisali do siebie wiadomości na jednym z komunikatorów, a pół roku temu znów spotkali się na żywo i odtąd są niemal nierozłączni. - A na co ja mam czekać?! Ile mi jeszcze tego życia zostało? Mam spędzać je sam i w niepewności? To nie dla mnie. Spotkałem kobietę idealną i szybko się oświadczyłem. Ja się nie zastanawiam, ja działam. Owszem, w małżeństwie są piękne dni i te gorsze, ale razem zawsze łatwiej jest iść przez życie i my to właśnie z Jolą robimy – mówi nam Borkowski.

