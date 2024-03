Nowe, dramatyczne informacje o schorowanej Jadwidze Barańskiej! "Serce mi pęka"

Katarzyna Skrzynecka nie mogła dłużej milczeć. Tak skomentowała udział męża w "Czas na Show. Drag Me Out"

Jadwiga Barańska choroba, wypadek

Jadwiga Barańska w tym roku kończy 89 lat. W zeszłym roku legendarna artystka znalazła się w fatalnym stanie. - Wiele tygodni temu pojawiło się u Jadzi schorzenie rogówki lewego oka Lekarze wydali diagnozę, że stan jest bardzo poważny i grozi jej utrata wzroku. Po pewnym czasie podobny syndrom odezwał się w drugim oku - pisał w mediach społecznościowych Jerzy Antczak. Potem aktorka miała wypadek - upadła na kamienie i straciła przytomność. Zabrała ją karetka. Niespodziewanie jednak później Jadwiga Barańska odzyskała chęć do życia! - To, co się wydarzyło dzisiaj w niedzielę, jest rodem z metafizyki (...) W drodze powrotnej z Jadzi opadła apatia i czarne myśli. Nieoczekiwanie powiedziała: "Nie poddam się tak łatwo, będę walczyć do upadłego" Sprawiała wrażenie innej osoby. Po powrocie do domu zjadła z apetytem obiad oraz przyjęła bez oporu wszystkie lekarstwa. Wyraziła zgodę, aby trzy razy w tygodniu przychodziła pielęgniarka w celu rehabilitacji - informował poruszony Jerzy Antczak. Małżonkowie razem świętowali 88. urodziny aktorki. - Jeśli chodzi o zdrowie Jadwigi, to jest znaczna poprawa. Ale to jeszcze daleka droga do odzyskania pełni sił. Jak spędziliśmy urodziny? Po prostu dziękujemy Bogu, że jesteśmy razem. Pozdrawiamy wszystkich czule - przekazał w rozmowie z portalem Shownews.pl reżyser. Teraz pojawiły się nowe, dramatyczne informacje o Jadwidze Barańskiej.

Jerzy Antczak o Jadwidze Barańskiej: "Serce mi pęka z tego powodu, ale wierzę, iż niebawem powróci ona do zdrowia"

Jerzy Antczak w Los Angeles właśnie otrzymał prestiżową Złotą Nagrodę za całokształt pracy artystycznej. Niestety w tak ważnym dla niego dniu nie mogła towarzyszyć mu żona. - Jest mi bardzo mu przykro, że po raz pierwszy na tak ważnej dla mnie uroczystości jestem bez małżonki Jadwigi Barańskiej i syna Mikołaja. Serce mi pęka z tego powodu, ale wierzę, iż niebawem powróci ona do zdrowia. Pamiętajcie, nikt was tak bardzo nie kocha jak ja - mówił podczas przemówienia reżyser cytowany przez Shownews.pl. W rozmowie z tym portalem o sytuacji z Jerzym Antczakiem i Jadwigą Barańską wypowiedzieli się ich znajomi. - Jerzy dzielnie opiekuje się ukochaną żoną wraz ze swoim synem. Dostarcza jej niebywałej energii i siły. Jadzia jest otoczona czułą, przepełnioną miłością. Nie wyobrażają sobie, aby mógł się nią zajmować ktoś inny niż oni. Mają swoje zasady, chcą się sobą opiekować w domu. Są niezwykle dumni i niezwykle skromni. Z godnością znoszą nerwową atmosferę. Jerzy bardzo cierpi, że jego żona zaczęła niedomagać. Do tej pory byli przecież nierozłączni - powiedzieli serwisowi.

