Jak dobrze znasz serial "Na wspólnej"? Komplet punktów zgarną tylko prawdziwi fani!

Serial "Na wspólnej" znany jest chyba każdemu z nas. Przez lata pokazuje on życie rodzin mieszkających przy ulicy Wspólnej. Do dziś jest to jeden z najbardziej nagradzanych i najpopularniejszych serial w naszym kraju. Przygotowaliśmy dla Was 10 pytań, w których możecie sprawdzić swoją wiedzę na temat "Na wspólnej". Wynik 10/10 mogą osiągnąć tylko prawdziwi fani tego serialu! Zatem, sprawdź, czy jesteś prawdziwym fanem! Powodzenia!

Jak dobrze znasz "Na wspólnej"? Masymalną liczbę punktów zdobędzie największy fan Pytanie 1 z 10 W którym roku wyemitowano pierwszy odcinek serialu? 2003 2001 2000 1999 Dalej