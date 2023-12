Jak nie przytyć w święta? Ekspert żywieniowy Leszek Klimas daje złote rady. Niektóre mogą zaskoczyć

Ekspert żywieniowy Leszek Klimas radzi, jak nie utyć w święta

Oto kilka najważniejszych wskazówek, za które podziękuje nam nasz organizm, a cyferki na wadze na pewno nie będą przerażać.

* Porcje w umiarze

Kiedy próbujesz różnych potraw, wybieraj mniejsze porcje, aby uniknąć nadmiernego spożycia kalorii oraz nieprzyjemnego uczucia ciężkości.

* Unikaj nadmiaru słodyczy

Staraj się ograniczyć spożycie ciast, ciasteczek. Możesz spróbować zastąpić tradycyjne słodycze słodkimi owocami lub przekąskami na bazie orzechów.

* Warzywa jako baza

Postaraj się, aby większość twojego posiłku składała się z warzyw. One są niskokaloryczne, bogate w błonnik i sprawią, że będziesz się szybko czuć syty.

* Unikaj nadmiaru alkoholu

Alkohol dostarcza dużo kalorii, więc ogranicz jego spożycie. Pamiętaj także, że jego nadmiar może wpływać na twoje zdolności podejmowania świadomych decyzji żywieniowych.

* Aktywność fizyczna

Spacer po obiedzie czy krótka sesja treningu pomogą spalić nadmiar kalorii oraz lepiej się poczuć.

* Przerwa w jedzeniu

Zrób sobie przerwę między posiłkami, zanim sięgniesz po dodatkową porcję. Czasami organizm potrzebuje chwili, aby zarejestrować uczucie sytości, pamiętaj również o powolnym i dokładnym przeżuwaniu.

* Unikaj nadmiernego jedzenia po świętach

Jeśli zostanie dużo jedzenia po świętach, podziel je na mniejsze porcje i zamroź. To pozwoli ci cieszyć się nimi przez dłuższy czas, bez konieczności spożywania wszystkiego na raz.

* Ciesz się rodziną

Pamiętaj, że święta to czas refleksji, jedzenie nie jest najważniejsze. Poświęć ten czas dla rodziny, śpiewaj kolędy, znajdź inne przyjemności.

Piernik na zdrowie - bez cukru i mąki pszennej. Oto przepis.

Składniki:

2 łyżki oleju kokosowego (rozpuszczonego)

1/2 szklanki miodu lub syropu klonowego

3 jajka

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

2 szklanki mąki migdałowej

1/4 szklanki kakao bez dodatku cukru

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1/2 łyżeczki cynamonu

1/2 łyżeczki imbiru w proszku

1/4 łyżeczki goździków w proszku

1/4 łyżeczki soli

1/2 szklanki gorzkiej czekolady (bez dodatku cukru), posiekanej na drobne kawałki

Przygotowanie:

Rozgrzej piekarnik do 175°C. Wyłóż formę do pieczenia papierem pergaminowym lub delikatnie natłuść olejem kokosowym. Przygotuj masę. W misce wymieszaj olej kokosowy z miodem (lub syropem klonowym) do uzyskania gładkiej konsystencji. Dodaj jajka i ekstrakt waniliowy, kontynuując mieszanie, aż masa będzie jednolita.

Dodaj suche składniki. W osobnej misce wymieszaj mąkę migdałową, kakao, proszek do pieczenia, cynamon, imbir, goździki i sól. Stopniowo dodawaj suche składniki do mokrych, mieszając delikatnie, aż wszystko będzie dobrze połączone. Delikatnie wymieszaj posiekaną gorzką czekoladę, równomiernie rozprowadzając ją w cieście. Przełóż masę do formy i wyrównaj powierzchnię. Piecz przez około 25-30 minut lub do momentu, gdy wbity w środek patyczek będzie suchy. Wyjmij ciasto z piekarnika i pozostaw do ostygnięcia. Jeśli chcesz, możesz polać ciasto lukrem z erytrytolu lub posypać je mielonymi migdałami.