Leszek Klimas i Filip Chajzer zrobili największy w Polsce trening! Ćwiczyło z nimi aż tysiąc dzieci. Mamy zdjęcia

Pod koniec listopada w Gliwicach trwała akcja „Bez stressa” czyli gliwickie dni rozmów o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. W ramach wydarzenia do miasta zaproszono Leszka Klimasa, sportowca i edukatora, oraz Filipa Chajzera, wspierającego akcję Efektu Klimasa "Poruszamy Polskę". Wydarzenie odbyło się na Pre Zero Arena Gliwice. Klimas ze swoim zespołem otworzył to wielkie przedsięwzięcie treningiem dla dzieci z gliwickich szkół. Na arenie wspólnie z nim ćwiczyło prawie tysiąc dzieci!

Jeszcze tego samego dnia Leszek Klimas wraz ze swoimi ekspertkami przeprowadził wykład dla rodziców. Temat wykładu brzmiał: "Czy na pewno zdrowo odżywiasz swoje dziecko?". Wszystkim wydarzeniom towarzyszył Filip Chajzer, wspólnik Klimasa i przykład na to, że metody sportowca działają, bowiem to właśnie on kilka lat temu skutecznie odchudził i zachęcił do sportu popularnego dziennikarza.

Następnego dnia specjaliści Efektu Klimasa edukowali dzieci klas 4-8 z kilku gliwickich szkół. Pokazali ilość cukru w ulubionych przez młodych ludzi produktach, przedstawili zagrożenia wynikające ze spożywania żywności przetworzonej, zwrócili uwagę na brak energii i zmęczenie wynikające ze złej diety, a następnie uczulili na stosowanie powszechnych, groźnych napojów energetycznych. Poruszyli związek dodatków do żywności z występowaniem alergii oraz depresji. Spotkanie miało interaktywny charakter.

