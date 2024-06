Jakub Tolak przeszedł poważną operację. W jakim jest teraz stanie?

Jakub Tolak porzucił karierę i zamieszkał z rodziną w kamperze

Jakub Tolak (42 l.) rozpoznawalność zyskał dzięki roli w "Klanie". W telenoweli wcielał się w syna Moniki Ross, Daniela. Z roli zrezygnował w 2008 roku. Pojawił się jeszcze w kilku popularnych produkcjach, ale ostatecznie nie zdecydował się na rozwój kariery aktorskiej. Niemal u szczytu sławy porzucił karierę, rozpoczął studia na wydziale architektury i zniknął z radarów mediów.

Kilka lat temu Tolak diametralnie zmienił swoje życie. Wraz ze swoją obecną żona, Zofią Samsel, kupili kampera, dostosowali go do swoich potrzeb i wyruszyli w świat. Para prowadzi nawet konto na Instagramie, na którym dzielą się z obserwującymi swoimi podróżami oraz codziennym życiem. W czerwcu 2022 roku powitali na świecie córeczkę, a po jej narodzinach postanowili zamieszkać w Warszawie, ale nie zrezygnowali całkowicie z podróży.

W ostatnich miesiącach rodzina Tolaka zdecydowanie ograniczyła podróżowanie. Wszystko przez stan zdrowia byłego aktora. Jak sam przyznał, 20 lat temu zdiagnozowano u niego dwupłatkową, niedomykalną zastawkę i tętniaka aorty. Przez lata wada nie dawała o sobie znać, jednak z czasem zaczęła się niebezpiecznie rozrastać. Pierwotnie operacja zaplanowana była na maj, ale w ostatniej chwili została przełożona. Jakub Tolak trafił na stół operacyjny kilka dni temu.

Jakub Tolak przeszedł poważną operację. Jak się czuje?

To właśnie w szpitalu "świętował" Dzień Ojca. Na Instagramie opublikował filmik skierowany do dwuletniej Tosi. "Cześć, Tosiu, kochanie. Jestem tutaj u pana doktora w szpitalu. Jest bardzo miło i cię bardzo kocham i tęsknię za tobą. Już niedługo, mam nadzieję, się zobaczymy" - przemówił ze szpitalnego łóżka.

Obecnie Kuba Tolak nadal przebywa w szpitalu. Czeka go jeszcze długi powrót do pełnej sprawności. Zosia Samsel opublikowała ich wspólną fotografię. "Cytując lekarza: 'Tu Pan, który idzie jak przecinak, sądząc po wynikach'. Operacja serca to poważna sprawa, niech Was nie zwiedzie ten uśmiech, poziom stresu i lęku w ostatnich dniach osiągnął maksimum, ale jesteśmy na dobrej drodze. Najważniejsze, że wspólnej. Wsparcie w takich momentach jest nieocenione" - napisała pod zdjęciem.

Dodała również, że rokowania są bardzo dobre. Według lekarzy za pół roku klatka piersiowa Tolaka powinna się już całkowicie zagoić. "Najlepiej skalę oddaje fakt regeneracji. Mostek za pół roku będzie nie do ruszenia. Dopiero za pół roku, a jednocześnie już za pół roku" - poinformowała Smasel.

Jakub Tolak rzucił pracę w "Klanie" i zamieszkał w vanie